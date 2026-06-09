Cine este dr. Aleksander Ospelt?

Dr. Ospelt, originar din Liechtenstein, este un avocat de renume, fost președinte al Federației de Schi din Liechtenstein și membru actual al Consiliului FIS. Campania sa, desfășurată sub sloganul „Construim punți”, promite un echilibru între interesele marilor puteri din schi și dezvoltarea federațiilor mai mici.

„Cred că aceste alegeri vor decide viitorul FIS. Prioritățile mele sunt unitatea, transparența și integritatea, cu o structură de conducere care să servească toate federațiile membre și sportivii», a declarat acesta pentru publicația sârbă Sportal.rs.

Viziunea pentru o federație mai unită

„Construirea de punți” nu este doar un slogan, ci o strategie clară. „FIS reunește țări și interese diverse. Nu este întotdeauna ușor să le aliniez, dar tocmai această diversitate face ca federația să fie puternică. Primul meu pas ar fi să discut direct cu federațiile membre, sportivii și comitetele pentru a înțelege problemele lor și a identifica soluții comune”, a explicat dr. Ospelt. Având experiența unei mici națiuni de schi, Liechtenstein, acesta înțelege provocările federațiilor mai mici. „Trebuie să fim creativi, eficienți și să rămânem aproape de oamenii care mențin sportul viu. Respect în același timp marile națiuni pentru contribuțiile lor. Avem nevoie de experiența lor, dar și de energia federațiilor mai mici”, a adăugat el.

Criza climatică și sporturile de iarnă

Schimbările climatice și costurile tot mai mari ale competițiilor reprezintă o amenințare gravă pentru viitorul sporturilor de iarnă. Dr. Ospelt subliniază că sustenabilitatea este esențială: „Fără iarnă, nu există sporturi de iarnă. Susțin inițiativele deja lansate de FIS, dar trebuie să fim practici. Organizarea evenimentelor trebuie să rămână accesibilă pentru toți organizatorii și federațiile membre”. În ceea ce privește schimbările în calendarul competițional, acesta este deschis ideii unei analize detaliate. „Trebuie să ne întrebăm unde putem simplifica programul, cum putem reduce călătoriile și unde putem face sezonul mai logic pentru toți cei implicați”, a spus el.

Sprijin pentru cluburile locale

Costurile tot mai ridicate ale sportului afectează în special noile generații de schiori și organizatorii locali. „Cluburile locale sunt baza sportului. Ele formează sportivii, antrenorii și fanii de mâine. FIS ar trebui să le ușureze munca, nu să le îngreuneze. Aceasta include sprijin practic, schimb de cunoștințe și conectarea federațiilor cu resursele necesare”, a explicat dr. Ospelt, referindu-se la inițiativa sa „NSA Connector”, care facilitează colaborarea între federații.

Siguranța sportivilor, o prioritate

În sezoanele recente, numărul accidentărilor grave în rândul schiorilor de elită a crescut alarmant. „Siguranța sportivilor nu este negociabilă. Sportul trebuie să rămână captivant, dar nu în detrimentul sănătății lor. Trebuie să continuăm să ascultăm sportivii, experții medicali și tehnicienii, să analizăm datele și să identificăm riscurile reale”, a explicat acesta. Măsurile propuse includ revizuirea traseelor, echipamentelor, condițiilor meteorologice și calendarului competițional.

O voce mai puternică pentru sportivi

Criticile privind lipsa de influență a sportivilor în deciziile majore ale FIS sunt tot mai frecvente. „Sportivii sunt inima sportului nostru. Ei sunt deja reprezentați în Consiliul FIS, dar cred că îi putem implica mai devreme și mai direct în activitatea zilnică. De exemplu, reprezentanții sportivilor ar trebui să facă parte din comitetele relevante atunci când sunt luate decizii care le afectează siguranța sau carierele”, a explicat dr. Ospelt.

Un lider independent și transparent

Dr. Ospelt consideră că experiența sa juridică și independența politică reprezintă un avantaj unic. „Educația mea juridică m-a învățat să analizez în detaliu regulile și procesele. Dacă oamenii înțeleg cum se iau deciziile, încrederea se construiește mai ușor. Venind dintr-o țară mică și independentă, sunt obișnuit să ascult și să găsesc un limbaj comun între interese diferite”, a spus acesta.

O platformă pentru dezvoltare

Federațiile mai mici și mijlocii consideră că FIS a devenit prea centralizat. Dr. Ospelt dorește să creeze un echilibru mai just: „Viitorul sportului nostru depinde de câte țări pot dezvolta sportivi, organiza evenimente și construi programe puternice acasă. Uneori, cel mai valoros sprijin nu este cel financiar, ci accesul la cunoștințe și experiență”.

Cu o viziune clară de unitate și dezvoltare, dr. Alexander Ospelt își propune să transforme FIS într-o organizație în care toate federațiile membre să aibă un cuvânt de spus și să beneficieze de sprijin egal. Congresul FIS din Belgrad va fi momentul decisiv pentru viitorul sporturilor de iarnă.

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