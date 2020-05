De Cristian Otopeanu,

„Prima dată când am fost la un turneu de Grand Slam. Şi prima amintire pe care o am de când am intrat în vestiar a fost când am văzut-o pe Serena Williams prima dată în viața mea. Am văzut-o dezbrăcată și am rămas șocată timp de o săptămână, pentru că e foarte mare”, a spus Alexandra Cadanțu (30 de ani, fost număr 59 WTA, actualmente locul 292), la GSP Live.

Apoi a continuat: „Şi acum, dacă stau să mă gândesc… E incredibil cum poate să arate, cum poate să joace și cum poate să se miște”.

Serena Williams în acţiune. Foto: EPA

Serena Williams (38 de ani, 9 WTA), de 23 de ori campioană în turneele de Mare Șlem, este una dintre figurile emblematice ale circuitului WTA.

Citeşte şi:

Bombardierele americane au desfăşurat în premieră antrenamente în spaţiul aerian al României

Gafă de proporţii la Turda, de Ziua Eroilor. Autorităţile au oferit onoruri militare soldaților ruși, nu celor români

Ungaria interzice obiectele din plastic de unică folosinţă din 1 iulie 2021

GSP.RO Un fotbalist a murit la 25 de ani, după ce s-a infectat cu COVID-19. La câteva ore au decedat tatăl și unchiul acestuia

HOROSCOP Horoscop 29 mai 2020. Săgetătorii sunt acum mai înțelepți și poate mai curajoși