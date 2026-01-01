O prezență remarcabilă pe rețelele sociale, Amina Fall este activă pe Instagram, unde distribuie zilnic momente capturate la turneu. Pagina sa a ajuns la un impresionant număr de 116.000 de urmăritori.
Unele dintre postările sale adună mai multe aprecieri decât contul oficial de Instagram al Confederației Africane de Fotbal (CAF).
Fotografa senegaleză a devenit virală pe rețelele sociale în doar câteva zile. „Este uimitor să văd cum munca mea este apreciată de atâția oameni”, a spus ea.
Amina Fall nu doar că surprinde momente memorabile ale meciurilor cu talentul și pasiunea sa pentru fotografie, dar a atras atenția și cu formele ei voluptuoase.
Într-una dintre fotografii, ea a purtat un top Ankara colorat, croit cu margini evazate, și o bentiță asortată.
Această imagine a devenit în tren pe rețelele de socializare, fiind difuzată pe mai multe site-uri sportive, inclusiv ESPN.
Senegalese Photographer, Amina Fall is taking the 2025 AFCON in Morocco by storm. pic.twitter.com/euc0PS9c1Q— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) December 31, 2025
Dar dincolo de stilul său, Fall este o fotografă sportivă consacrată și premiată, a cărei muncă a documentat momente-cheie din fotbalul african.
Ea a fost recunoscută, anterior, de CAF primind inclusiv premiul pentru „Cea mai puternică femeie a anului”.
Cupa Africii pe Națiuni 2026 (a 35-a ediție, 21 decembrie – 18 ianuarie, în Maroc), a ajuns la faza „optimilor”:
- Mali – Tunisia
- Senegal – Sudan
- Egipt – Benin
- Coasta de Fildeș – Burkina Faso
- Africa de Sud – Camerun
- Maroc – Tanzania
- Algeria – RD Congo
- Nigeria – Mozambic
