O prezență remarcabilă pe rețelele sociale, Amina Fall este activă pe Instagram, unde distribuie zilnic momente capturate la turneu. Pagina sa a ajuns la un impresionant număr de 116.000 de urmăritori.

Unele dintre postările sale adună mai multe aprecieri decât contul oficial de Instagram al Confederației Africane de Fotbal (CAF).

Fotografa senegaleză a devenit virală pe rețelele sociale în doar câteva zile. „Este uimitor să văd cum munca mea este apreciată de atâția oameni”, a spus ea.

Amina Fall nu doar că surprinde momente memorabile ale meciurilor cu talentul și pasiunea sa pentru fotografie, dar a atras atenția și cu formele ei voluptuoase.

Într-una dintre fotografii, ea a purtat un top Ankara colorat, croit cu margini evazate, și o bentiță asortată.

Această imagine a devenit în tren pe rețelele de socializare, fiind difuzată pe mai multe site-uri sportive, inclusiv ESPN.

Senegalese Photographer, Amina Fall is taking the 2025 AFCON in Morocco by storm. pic.twitter.com/euc0PS9c1Q — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) December 31, 2025

Dar dincolo de stilul său, Fall este o fotografă sportivă consacrată și premiată, a cărei muncă a documentat momente-cheie din fotbalul african.

Ea a fost recunoscută, anterior, de CAF primind inclusiv premiul pentru „Cea mai puternică femeie a anului”.

Cupa Africii pe Națiuni 2026 (a 35-a ediție, 21 decembrie – 18 ianuarie, în Maroc), a ajuns la faza „optimilor”:

Mali – Tunisia

Senegal – Sudan

Egipt – Benin

Coasta de Fildeș – Burkina Faso

Africa de Sud – Camerun

Maroc – Tanzania

Algeria – RD Congo

Nigeria – Mozambic

