Andrei Gheorghiță, transferat definitiv Universitatea Cluj. Toate detaliile mutării de la FCSB

Tranzacția are o componentă financiară și include trecerea lui Mamadou Thiam (30 de ani) la formația bucureșteană.

Gheorghiță se afla la Cluj sub formă de împrumut până în vara anului 2026, atunci când „studenții” îl puteau achiziționa pentru un milion de euro, sumă la care fusese evaluat de către FCSB în urmă cu o săptămână.

Fost jucător al celor de la FC Bihor sau Poli Iași, debutant cu gol în Europa League pentru FCSB, Andrei Gheorghiță a bifat prima apariție în tricoul „Șepcilor roșii” în victoria de la Constanța, cu Farul (1-0), unde s-a remarcat nu doar prin pasa decisivă livrată lui Mikanovic, ci și printr-o evoluție completă, atât ofensiv, cât și defensiv.

Mamadou Thiam a semnat cu FCSB și poate debuta cu FC Argeș

Odată cu transferul definitiv al lui Andrei Gheorghiță la Universitatea, Mamadou Thiam trece în tabăra roș-albaștrilor.

Senegalezul a ajuns pentru prima dată la Cluj în toamna anului 2022, după ce evoluase pentru echipe precum Dijon, Clermont Foot, Barnsley, Nancy sau Oostende. În stagiunea 2022-2023, acesta a evoluat în 33 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie de 11 ori, dintre care o dată în victoria împotriva viitoarei sale echipe, FCSB, 2-1 în octombrie 2022.

În vara lui 2023, atacantul a făcut pasul la Al-Arabi, în Kuweit, după care a mai jucat pentru Al Jabalain, în Arabia Saudită, pentru a reveni la „U” înaintea startului sezonului 2024-2025.

În sezonul care i-a adus Universității calificarea în play-off și, ulterior, în cupele europene, Mamadou a strâns 38 de prezențe, marcând de nouă ori și contribuind cu alte șase pase decisive.

În acest început de sezon, Thiam a evoluat în șapte partide în tricoul lui clujenilor și a reușit să înscrie în meciurile cu Metaloglobus (4-1) și Hermannstadt (2-2).

În total, jucătorul de atac a evoluat în două perioade diferite pentru Universitatea și a contribuit cu 22 de goluri și opt pase decisive în 78 de meciuri.