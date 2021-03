Nu cunosc traumele la care a fost supusă dna Cetiner de-a lungul vieții sale, însă subsemnatul, Niță Grigore, nu am nici cea mai mică legătură cu faptele ce au determinat, eventual, producerea acestora. Grigore Niță:

„Abuzurile au început de la 12 ani. Se întâmplau în cantonament. Antrenorul te chema la el în cameră și te punea să te dezbraci. Dacă nu voiai, zicea: «Mâine te duci acasă, te întorci la casa de copii. Dracul te ia!». Nu puteam vorbi cu nimeni. Cine să îți ia apărarea? Tot cu el ținea lumea”, a povestit Mariana Cetiner în emisiune.

„Nu am avut mamă și tată, am stat la casa de copii. Am fost bătută și violată. Am născut cum am născut, a murit copilul ăla. Da, la casa de copii! Și de antrenor am fost violată, da, de Niță Grigore”, a continuat ea.

Fostul antrenor susține că „articolul cuprinde fragmente trunchiate, netransmise în succesiunea expusă de autoare, în interviul video inițial realizat. Acest aspect prezintă o importanţă deosebită, întrucât numai și din simpla urmărire a firului povestirii autoarei se poate constata contradictorialitatea, netemeinicia și neveridicitatea susținerilor sale”, adaugă fostul tehnician.

„Astfel, iniţial, arată că a fost abuzată – bătută și violată – la casa de copii, urmare a acestor fapte și în aceste împrejurări, a născut un copil, care a murit. Arată că aceste abuzuri de la casa de copii ar fi început la vârsta de 12 ani. Susține că a jucat handbal la CSST sau CSȘ2 (fără a-și aminti exact), la Rapid și la lotul național, iar apoi arată că ar fi fost abuzată – bătută şi violată de antrenor – mai exact de subsemnatul – în cantonamente, că aceste abuzuri au început în jurul vârstei de 12 ani, continuând până când a rămas însărcinată (în urma faptelor pretins a fi săvârşite de mine), avortând în luna a cincea de sarcină, pe la 12-13 ani”, notează Niță în dreptul la replică trimis la Libertatea.

„Nu contest – întrucât nu am o asemenea cădere – eventualele abuzuri la care ar fi fost supusă dna Cetiner la casa de copii, însă este evident că expunerea sa este contradictorie, iar asocierea persoanei mele în povestea sa, cu astfel de fapte și acuzaţii, este inadmisibilă”, mai susține Grigore Niță.

„Dna Cetiner nu își mai aminteşte anumite aspecte, unele chiar esențiale în ansamblul probatoriu al situației de fapt, însă, surprinzător (și cu sprijinul realizatorului), îşi amintește numele antrenorului, al meu, corelându-l cu aceste fapte ireprobabile ce susține că i s-ar fi întâmplat. Pe ce probe se bazează dna Cetiner când aduce asemenea acuzații la adresa mea? Cum poți acuza o persoană de înfăptuirea unor asemenea atrocități, indicându-i în mod oficial, public, si numele, fără a prezenta nici cea mai mică dovadă în susținere?”, precizează antrenorul.

„Țin să o contrazic pe dna Cetiner și să vă învederez, aspect ce poate fi lesne probat, că aceasta nu a jucat niciodată handbal la clubul CSȘ2, unde eu am antrenat și, de asemenea, că aceasta nu a făcut parte niciodată din niciun lot național, astfel cum în mod neadevărat susține”.

Nu există niciun fel de corespondent cu realitatea al afirmaţiilor dnei Cetiner, în sensul că, la 12-13 ani (adică atunci când susține că ar fi fost violată de antrenor, că ar fi rămas însărcinată și că ar fi făcut, din această cauză, avort), subsemnatul să îi fi fost antrenor. Grigore Niță:

„Ceea ce pot confirma ca fiind real – cred că de aici i-a și rămas întipărit în memorie numele meu – este faptul că, într-adevăr, am cunoscut-o pe dna Cetiner, însă în cu totul alte împrejurări decât cele nereal redate de aceasta. Mai exact, aceasta, care la momentul respectiv se numea Mariana Marica, s-a prezentat la echipa de handbal Rapid, unde eu eram antrenor, dorind să facă parte din echipă. Apreciez că avea în jur de 20-25 de ani la acel moment”, rememorează Niță.

„Din nefericire pentru sportiva Mariana Marica de atunci şi… pentru mine acum, după cum constat (întrucât nu pot să găsesc altă explicație pentru acuzațiile ce-mi sunt aduse azi), nivelul şi pregătirea acesteia nu erau adecvate includerii sale în lotul echipei de handbal Rapid, astfel că, în calitate de antrenor, nu am aprobat acest demers”, spune Niță.

„Perioada de zăbovire a sa în preajma clubului Rapid a fost de aproximativ 2-3 luni, fiind ulterior dată afară chiar de administrația clubului, vehiculându-se la acel moment că ar fi fost implicată foarte frecvent în diverse fapte antisociale, mai târziu auzindu-se că ar fi cercetată şi de poliție”.

Grigore Niță este profesor gradul I la Clubul Sportiv Școlar Nr. 2 Bucureşti. De peste 30 de ani coordonează activitatea catedrei de handbal fete de la acest club, unde este și membru al Comisiei metodice al Consiliului de Administrație.

A fost antrenor federal (1996-1999), antrenor la Speranța Club, la AS Electronică Industrială, la AS Mecanică Fină, la Rapid (1976-1985), la naționala de tinere (1977), antrenor lot junioare (1977 și 1974), antrenor în taberele FRH (1969-1974), membru şi secretar în Comisia Centrală de Juniori.

În 2002 a obținut carnetul de antrenor emerit, iar în 2007, Ministerul Educației, Cercetării şi Tineretului i-a acordat diploma de excelenţă pentru întreaga activitate profesională.

Din 2006 este membru al Comisiei de Istorie-Statistică a FRH, fiind coautor și colaborator la realizarea unor lucrări despre această disciplină.

Mai jos, în întregime, scrisoarea trimisă de Grigore Niță la Libertatea, după acuzațiile lansate de fosta handbalistă:

