Emma Răducanu, jucătoarea britanică cu origini românești, a încasat un cec în valoare de 2,5 milioane de dolari pentru victoria din finala probei feminine de la US Open, cu Leylah Fernandez.

Tânăra a declarat pentru BBC că ea se va preocupa în continuare numai de jocul de tenis, iar părinții ei se vor ocupa de partea financiară.

„Voi lăsa acest lucru doar în grija părinților mei. Ei se pot ocupa de asta în locul meu. Nu am plecat încă la cumpărături”, a afirmat Emma Răducanu, apoi a adăugat că mai are și obiceiuri proaste „la fel ca orice alt adolescent”.

Răducanu a menționat că, precum orice alt adolescent de vârsta ei, are lucruri de îmbunătățit în viața personală.

„Nu sunt cea mai organizată, așa că trebuie să lucrez la acest capitol și mai trebuie să lucrez la împachetare, la despachetare, pentru că uneori îmi las valiza în altă parte și la trei săptămâni după ce revin din turneu”, a explicat adolescenta. „Îmi strâng vasele după ce mănânc, normal, sunt ca orice alt adolescent”, a mai precizat tânăra.

