Aruncătoarea de suliță Eliza Oană, revelația Internaționalelor României: Încă o alăptez pe cea mică, iar soțul îmi spune: De unde atâta putere, când copiii te sorb de putere?

Atunci când s-a născut primul copil, Eliza Oană a fost convinsă că se va lasă definitiv de atletism.

”Am renunțat în 2016 și inițial am spus că nu mai vreau să văd sport în viața mea. Dar, cu timpul, am văzut că nu prea sunt rezultate, am zis hai să încerc că sigur am să reușesc că sunt ambițioasă”, a povestit atleta pentru

Sports Net.

Eliza a revenit în martie, iar la primul concurs, Naționalele de seniori, s-a clasat pe locul patru, cu o aruncare de 44,88 metri, în condițiile în care nu s-a antrenat deloc.

Nici înainte de Internaționalele României nu s-a pregătit prea mult. ”În săptămâna Campionatului de la Cluj cred că m-am antrenat de trei ori, pentru că am avut-o pe cea mică bolnavă. Trei zile la rând m-am plimbat numai prin spitale cu ea. M-am trezit la cinci dimineața să merg cu ea la analize, dar nu mă plâng”.

Eliza Oană și fiica cea mică FOTO: SPORTS NET

Face naveta cu autobuzul de la Cornu la Câmpina

Sportiva face naveta în fiecare dimineață de la Cornu, acolo unde locuiește, la Câmpina, unde se antrenează. Uneori ea își ia și copiii cu ea la pregătire.

”Am autobuz dimineață la opt, mă trezesc în jurul orei șapte, merg la antrenament și după aceea trebuie să termin în fugă că la unsprezece și jumătate am autobuz de întoarcere”, a explicat Eliza Oană.

Soțul ei o susține. “E bucuros și mândru de mine, dar mi-a zis că nu pot să fac asta toată viața. E destul de greu. Încă o alăptez pe cea mică, dar tot timpul îmi spune: “De unde vrei să arunci, de unde atâta putere, când copiii te sorb de putere?”, a dezvăluit atleta de 30 de ani.

O familie fericită FOTO: Câmpina TV

Îmi doresc să fac acest sport mult timp de acum înainte, doar că pentru mine copiii sunt prioritari. E greu să mă ocup de tot, dar nu mă las” Eliza Raluca Oană:

A început cu mingea de oină

Eliza a început atletismul la vârsta de 11 ani cu aruncarea mingii de oină, iar apoi a continuat cu proba de suliță. Ea este multiplă campioană națională de iarnă și vară. Prima medalie de aur a obținut-o la Juniori 3, cu o aruncare de 38 metri, la Juniori 2 a luat locul 1, cu o aruncare de 47 metri. A participat la 3 Campionate Mondiale, iar recordul personal este de 60,80 metri.

Are diplomă de profesoară de sport

Eliza este absolventă a Facultății de Educație Fizică și Sport și se gândește să se apuce să profeseze.

”Trebuie să mă gândesc serios dacă voi continua sau renunț. Copiii sunt pe primul plan și trebuie să mă gândesc la ei. Mă gândesc să profesez, îmi voi băga dosarul și voi susține un examen”, și-a dezvăluit Eliza Oană planurile de viitor.

