Ashleigh Barty a triumfat la Roland Garros, după ce a zdrobit-o pe Vondrousova în două seturi

Barty a luat primul set după doar 29 de minute, fără să-i dea vreo șansă adversarei sale, notează gsp.ro. Australianca a condus jocul și în setul secund, când și-a adjudecat break-urile în momentele perfecte: la începutul și la finalul setului.

„Am jucat meciul perfect astăzi. Sunt mândru de mine și de echipa mea. Au fost două săptămâni nebune. Marketa are un sezon uimitor, sunt convinsă că va ajunge departe”, a declarat Ashleigh Barty după meci.

Mesajele de felicitare au curs pe rețelele de socializare, iar unul dintre cei care i-au transmis gânduri bune a fost și conaționalul ei Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep.

Atât de bună Ashleigh Barty! Noi, australienii, suntem al naibii de mândri de ea și de tot ce a făcut pentru tenisul australian. Și mai important, de mainera în care a făcut-o. O tânără cu picioarele pe pâmânt. Bravo campioanei de la Rolland Garros 2019”, a scris Darren Cahill.

So so bloody good, Ashleigh Barty ? We Aussies are all so damn proud of her and whats shes done for Aussie tennis. And more importantly, the way shes gone about it. A real down to earth young lady. Well done 2019 @rolandgarros champion ? @ashbar96 @CTyzzer