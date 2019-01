Atletul Alin Firfirică și-a fixat un obiectiv îndrăzneț: ”Vreau neapărat o medalie la Tokyo”

„Eu cu gândul la medalie pornesc, însă voi lua totul treptat. Anul acesta avem Mondialele unde vreau să fac aceeaşi surpriză ca la Europene, adică să intru în finală. Iar în 2020 vreau neapărat o medalie la Tokyo. Nu accept să mă întorc fără o medalie de la Jocurile Olimpice. Asta deşi la nivel mondial concurenţa e foarte mare. Chiar dacă sunt Mondiale, chiar dacă sunt Europene, nivelul este acelaşi pentru că sportivii cei mai buni la disc sunt în Europa. Aşa că va fi o competiţie foarte grea la Tokyo, însă eu sper ca o aruncare de 68 de metri să fie suficientă pentru a veni cu o medalie acasă”, a spus Firfirică, citat de Agerpres.

„Eu la Europene am fost cel mai tânăr din finală, la fel cred că voi fi şi la Tokyo. Mai am însă de lucrat, mi-aş fi dorit ca discul să pară mai uşor în mâna mea. Mi-ar plăcea ca în timp să nu mai simt 2 kilograme, ci măcar 1,5 kilograme. Pentru asta nu îmi rămâne decât să muncesc”, a adăugat sportivul.

În vârstă de 23 de ani, Alin Firfirică a fost desemnat, miercuri seara, cel mai bun atlet al anului 2018 cadrul Galei Atletismului Românesc, desfăşurată la Teatrul Elisabeta din Bucureşti.

FRA mizează pe un bronz olimpic

Preşedintele Federaţiei Române de Atletism (FRA), Florin Florea, crede că atleţii români pot câştiga o medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.

„Cele mai mari aşteptări le avem de la trei probe: triplusalt, disc şi săritura în lungime. Pot apărea şi alte surprize, însă pe aceste trei probe vom merge. Noi ne-am propus o medalie de bronz la una din aceste probe. Şi eu chiar cred că putem să luăm. Nu putem să mergem ca la matematică, dar eu consider că avem şanse să luăm o medalie de bronz la Jocurile Olimpice”, a spus oficialul Federaţiei Române de Atletism.

„Acesta este un an foarte important având în vedere că jocurile olimpice reprezintă competiţia de vârf pentru orice federaţie. Noi ne-am propus să calificăm un număr de 14 sportivi. În mintea noastră a fost că poate vor fi mai mulţi, având în vedere că la Rio de Janeiro am avut 22 de sportivi. Iniţial am zis că dacă vor fi 15-16 sportivi ar fi bine, dar în cele din urmă am mers pe 14 şi sunt sigur că sunt şanse mari să facem acest număr”, a adăugat Florea, potrivit Agerpres.

