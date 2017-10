Barajele europene de calificare la Cupa Mondială vor fi stabilite în urma tragerii la sorți programate marți, la ora 15.00, la Zürich. Cele opt echipe participante vor fi împărțite în două urne valorice.

Programul barajelor

Irlanda de Nord – Elveția

Croația – Grecia

Danemarca – Irlanda

Suedia – Italia

ACTUALIZARE / A început ceremonia tragerii la sorți. Fostul internațional spaniol Fernando Hiero face oficiile.

Din prima urnă valorică vor face parte Italia, Elveția, Croația și Danemarca, iar din a doua urnă valorică vor face parte Irlanda de Nord, Suedia, Irlanda și Grecia.

