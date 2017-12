Biletul Zilei din fotbal 2 decembrie este format din trei pronosticuri pentru meciuri din Premier League. Este vorba despre Chelsea vs Newcastle, Stoke City vs Swansea și Leicester vs Burnley. Primul va avea loc de la ora 14:30, iar celelalte începând cu ora 17:00.

Biletul Zilei Fotbal 02 decembrie

În primul rând, vom miza pe o victorie a celor de la Chelsea, campioana fiind favorită certă. În celelalte două dueluri amintite mai sus, credem că vom asista la câte cel puțin două goluri marcate. Biletul are o cotă totală bună ce ne poate dubla investiția, acesta fiind recomandat spre a fi jucat la casa de pariuri online Betano.

Biletul de azi este oferit de redacția celor de la Pontul-Zilei.com, unul dintre cele mai apreciate site-uri de ponturi pariuri din România.

