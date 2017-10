Biletul zilei din tenis 31 octombrie. Miza pe victoriile lui Dominic Thiem și Feliciano Lopez

Biletul zilei din tenis 31 octombrie vine din Franța, acolo unde turneul ATP de la Paris se află în turul doi. Am ales să jucăm pe Pierre-Hugues Herbert vs Feliciano Lopez și Dominic Thiem vs Peter Gojowczyk, ce vor avea loc în jurul orelor 13:30, respectiv 22:00.

Biletul Zilei Tenis – 31 octombrie – cota 2.20

Cel puțin la prima vedere, ambele dueluri menționate mai sus ne oferă jucători favoriți. Am ales să jucăm simplu, anume pe victoriile lui Dominic Thiem și Feliciano Lopez. Dacă cei doi își vor câștiga disputele, noi ne bucurăm de un bilet ce are o cotă totală de 2.20. Acesta a fost jucat și este propus spre a fi plasat la casa de pariuri online Betano (Licența ONJN L1170664W000663).

