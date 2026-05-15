Un acord între SUA și China ar putea favoriza accesul americanilor la minereurile rare în dauna Europei

China continuă să domine lanțul de aprovizionare global pentru minereuri rare, utilizate în produse esențiale precum vehiculele electrice, semiconductoarele și tehnologiile ecologice. Oficialii europeni se tem că un acord între SUA și China ar putea favoriza accesul americanilor la aceste resurse, lăsând Europa să se confrunte cu penurii și restricții la export.

„China pare să autorizeze exporturile în mod selectiv, exercitând în același timp influență asupra lanțurilor de aprovizionare considerate strategice, mai ales când vine vorba de aplicații de apărare sau înalte tehnologii”, explică Ilya Epikhin, consultant al firmei Arthur Little.

Europa nu a găsit încă alternative viabile pentru a-și reduce dependența de China

Germania și Japonia au început deja să investească în alternative pentru a-și reduce dependența de China, însă Europa în ansamblu rămâne în urmă. Potrivit unui raport realizat de Institutul de Studii de Securitate al UE (EUISS), blocul comunitar și-a setat obiective ambițioase pentru producția locală de minereuri critice, dar nu a alocat resursele necesare pentru a concura cu sprijinul de stat substanțial oferit de China.

„Europa este în urmă. Deși a identificat 60 de proiecte strategice în cadrul Legii privind materiile prime critice din 2023, nu a luat măsurile necesare pentru a le face viabile financiar”, se arată în raport.

UE vrea să echilibreze situația prin platforma pentru energie și materii prime care a început să accepte cereri din partea cumpărătorilor europeni, marcând prima etapă dintr-un proces care va dura câteva luni, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Aceasta va conecta cumpărătorii cu furnizorii, dar negocierile și încheierea tranzacțiilor vor rămâne responsabilitatea exclusivă a părților implicate.

Un acord comercial amplu între Trump și Xi ar putea pune Uniunea Europeană într-o poziție vulnerabilă

Supraproducția chineză de vehicule electrice și alte bunuri industriale ar putea invada piețele europene, intensificând presiunile asupra companiilor locale. Deja prețurile vehiculelor electrice produse în China sunt cu 25-50% mai mici decât cele ale omologilor europeni. Spre exemplu, un SUV compact chinezesc MG4 costă în jur de 30.000 de euro, comparativ cu un Volkswagen ID.3, care ajunge la 40.000 de euro.

„Realist vorbind, discuțiile dintre Trump și Xi vor fi foarte bilaterale”, a declarat Jonas Parello-Plessner, cercetător la German Marshall Fund. „Un lucru este sigur: Trump va vorbi doar pentru el însuși.”

Bruxelles-ul se pregătește pentru ce e mai rău

O eventuală escaladare a tensiunilor comerciale între SUA și China ar putea afecta Europa prin reducerea cererii globale, perturbarea lanțurilor de aprovizionare și volatilitate financiară. Într-un interviu acordat Euronews în aprilie, comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a subliniat că UE este pregătită să își apere industriile.

„Nu vom ezita să luptăm cu dinții și cu ghearele pentru fiecare loc de muncă european, pentru fiecare companie europeană și pentru fiecare sector deschis, atunci când vom vedea că sunt tratate în mod incorect”, a declarat Šefčovič.

Cu toate acestea, summitul de la Beijing subliniază dependența Europei de deciziile luate de cele două mari puteri economice ale lumii, care nu par dispuse să facă concesii în favoarea vechiului continent.

