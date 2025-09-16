Golul de aur al lui Lars Ricken, nemuritor

Conform Grenzecho, momentul de aur al lui Lars Ricken din finala Ligii Campionilor din 1997 rămâne nemuritor. Golul său spectaculos a asigurat victoria cu 3-1 împotriva lui Juventus, aducând trofeul la Dortmund.

Acum, aproape trei decenii mai târziu, BVB își începe noua campanie chiar la Torino. Lars Ricken, în prezent director sportiv la 49 de ani, este în centrul atenției. El reflectă asupra impactului acelui gol iconic: „Sunt mulți italieni care nu mă plac din cauza asta. Dar, de fapt, sunt și mulți care mă sărbătoresc pentru acel gol.”

Juve, cea mai mare provocare

În timp ce amintirile trecutului sunt vii, echipa actuală a Dortmundului se confruntă cu o provocare majoră. Lars Ricken recunoaște: „ Juve este probabil cea mai mare provocare din fotbalul european. Dar ne putem bucura de asta.”

Echipa antrenată de Niko Kovac sosește cu încredere, după 11 meciuri consecutive fără înfrângere în Bundesliga. Stilul pragmatic al lui Kovac a adus stabilitate și structură. Waldemar Anton subliniază strategia: „Vrem să jucăm intens. Vrem să presăm. Dacă reușim asta pe teren, e jumătate din treabă am făcut-o.”

Juventus, campioana Italiei, vine după o victorie dramatică cu 4-3 împotriva finalistei Ligii Campionilor, Inter Milano, demonstrând spirit de luptă, dar și vulnerabilități defensive.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Cel mai dificil meci

Conform Grenzecho, meciul de la Torino este una dintre cele mai dificile sarcini din faza grupelor pentru Dortmund, alături de confruntarea cu Manchester City a lui Pep Guardiola. Cu toate acestea, BVB a evitat în mare parte adversarii de top la tragerea la sorți.

Marți seara, Union Saint-Gilloise scrie istorie participând pentru prima dată în Liga Campionilor. Antrenorul Sebastien Pocognoli este încrezător: „Ștacheta e puțin mai sus decât sezonul trecut, la urma urmei e Champions League, nu Europa League. De aceea trebuie să ne ridicăm nivelul.”

În sezonul trecut, Union a ajuns până în play-off-ul pentru optimile Europa League, unde a fost eliminată de Ajax Amsterdam. Pocognoli adaugă: „Va fi un test pentru jucători, pentru club și pentru mine personal.”

Ambele echipe se pregătesc pentru provocări semnificative în cea mai prestigioasă competiție europeană inter-cluburi, fiecare cu propriile sale aspirații și obiective.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE