Portarul Senegalului susține că Diaz a vrut să înscrie

Portarul naționalei Senegalului, Edouard Mendy, a ținut să sublinieze că Diaz nu a ratat intenționat penaltyul extrem de controversat, executat printr-o „Panenka” curajoasă.

Șutul slab plasat al mijlocașului marocan a fost reținut fără emoții de Mendy, fapt care a atras critici dure la adresa jucătorului în vârstă de 26 de ani.

Penaltyul a fost acordat în urma intervenției VAR, arbitrul Jean-Jacques Ndala Ngambo considerând că fundașul lui West Ham, El Hadji Malick Diouf, l-a faultat pe atacantul lui Real Madrid înainte de a respinge mingea dintr-un corner.

Decizia a provocat haos la finalul meciului, mai ales că a venit la scurt timp după ce un gol al Senegalului fusese anulat la cealaltă poartă, în condițiile în care scorul era încă 0-0.

În semn de protest, selecționerul Senegalului, Pape Thiaw, și-a retras temporar echipa de pe teren.

Argumente pentru ratarea intenționată

După o pauză de aproape 20 de minute, Diaz a executat penaltyul, încercând o Panenka, dar a trimis mingea direct pe centru, unde Mendy a prins-o fără dificultate.

Gestul a alimentat numeroase speculații: unii au vorbit despre o presupusă înțelegere cu senegalezii, alții au remarcat faptul că Diaz, deși execută de obicei penaltyuri cu piciorul stâng, a ales de această dată dreptul.

S-a vehiculat inclusiv ideea că jucătorul marocan i-ar fi spus lui Mendy unde va șuta, pentru a calma spiritele și a evita o eventuală retragere a Senegalului.

Și-a turnat cenușă în cap, după meci

După meci, Brahim Diaz și-a asumat responsabilitatea ratării: „Mă doare sufletul. Am visat la acest titlu datorită tuturor mesajelor și dovezilor de susținere primite. Am luptat cu tot ce am avut, mai ales cu inima. Am eșuat și îmi asum pe deplin vina. Îmi cer sincer scuze”.

Partida a continuat în prelungiri, iar Senegalul a deschis scorul la doar patru minute de la reluare. Pape Gueye a finalizat spectaculos, marcând golul care a adus victoria cu 1-0 și, implicit, al doilea titlu continental pentru Senegal.

A primit „Gheata de Aur” a competiției

Marocul, țara gazdă, a ratat astfel șansa de a câștiga Cupa Africii pe Națiuni pentru prima dată din 1976.

În ciuda deznodământului dramatic, Brahim Diaz a încheiat turneul ca golgheter al Cupei Africii pe Națiuni, cu cinci goluri marcate, fiind recompensat cu „Gheata de Aur” a competiției.

