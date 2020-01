De Ciprian Iana,

Ionuț Stroe a precizat că bugetul MTS ar putea fi suplimentat cu banii reprezentând 0,5 % din veniturile din accizele la tutun și alcool.



”Bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului în 2020 este unul sensibil egal cu cel din 2019 (n.r. – 658.046.000 lei), sunt sume provenite din subvenţii. Dar, atenţie, în acest an am reuşit să corectăm prevederile nedrepte ale Ordonanţei 114 care limitau sursele suplimentare de finanţare ale sportului românesc şi am reintrodus acel procent de 0,5% din accizele la produsele din alcool şi tutun”, a declarat Ionuț Stroe.

Ministrul MTS a continuat: ”Deci bugetul din subvenţii este sensibil egal celui existent în 2019, iar în plus, în condiţiile în care vor apărea reglementările cu veniturile din accize, îl vom suplimenta cu sumele aferente.

Ionuț Stroe a mai precizat că ”românii au tot dreptul să ştie cum sunt folosiţi banii cu care ei contribuie la activitatea sportivă din România”.

În ceea ce privește repartizarea banilor primiți de MTS către federații, anunțul va fi făcut pe 13 ianuarie.

”Luni, 13 ianuarie, vom organiza probabil o conferinţă de presă în care vom expune public sumele pentru federaţii şi planurile pe care le avem în 2020. Deci toate bugetele federaţiilor le vom afişa atunci, în momentul de faţă este prematur să analizăm aceste sume doar prin prisma solicitărilor existente la sediul MTS”, a conchis Ionuț Stroe.

Citeşte şi:

Ilie Dumitrescu, sărbătorit într-un mod inedit de FC Sevilla. Mesajul clubului andaluz

Patru morți și 22 de răniți în urma unui incendiu de la un centru de îngrijire paliativă

Concurenți „Survivor România”. Ce vedete se aruncă în lupta pentru supraviețuire

GSP.RO Ce sfat tulburător a primit Ilie Dumitrescu de la mama sa: „La două zile a murit”

HOROSCOP Horoscop 06 ianuarie 2020. Capricornii sunt copleșiți de sentimente și emoții