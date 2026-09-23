Australianca Joanna Wietrzyk, 24 de ani, a câștigat etapa Cupei Mondiale Hyrox din Beijing, China, în ciuda unui incident stânjenitor: a continuat competiția, deși a suferit o problemă digestivă severă, a relatat La Derniere Heure și agenția EFE.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Sportiva australiană Joanna Wietrzyk a provocat controverse după un incident neașteptat care a șocat participanții și spectatorii prezenți în The National Speed Skating Oval (The Ice Ribbon) din Beijing.

Campioana mondială a continuat competiția în ciuda unei probleme de sănătate care a stârnit indignare generală.

„Incident” neașteptat în timpul competiției

În timpul cursei, la cea de-a patra stație de antrenament funcțional, Wietrzyk a suferit un episod de diaree severă, ceea ce a dus la scurgeri vizibile pe picioarele sale.

Cu toate acestea, sportiva nu s-a oprit și a continuat să folosească echipamente comune cu ceilalți concurenți.

Situația a generat un val de nemulțumire, mai mulți sportivi criticând decizia organizatorilor de a permite continuarea competiției în aceste condiții.

Curățenia nu a fost asigurată, a declarat o concurentă pentru agenția spaniolă EFE: „Oamenii s-au murdărit și chiar au alunecat pe excremente».

Organizatori: „Îngrijorări legitime”

Organizatorii Hyrox au emis un comunicat oficial în care au recunoscut deficiențe în gestionarea situației.

„Hyrox dispune de proceduri clare în privința biocontaminării și îngrijirilor medicale. În acest caz specific, a apărut o situație neprevăzută, care a creat confuzie cu privire la aplicarea și interpretarea protocoalelor”, au declarat aceștia.

De asemenea, au subliniat că „îngrijorările exprimate sunt legitime” și au promis să ia măsuri pentru a îmbunătăți organizarea viitoarelor competiții.

Totuși, organizația a condamnat comportamentele agresive față de Wietrzyk, avertizând participanții că riscă să fie excluși în cazul unor astfel de acțiuni.

Controversele continuă

În ciuda succesului ei, Joanna Wietrzyk a fost criticată pentru atitudinea afișată după incident. Ea a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare pe o targă, cu mesajul „O victorie rămâne o victorie”.

Postarea a fost ulterior ștearsă, dar nu înainte de a stârni alte reacții negative.

Joanna Wietrzyk este o atletă profesionistă și antrenoare de fitness australiană. Deține în prezent recordul mondial solo la categoria feminină de atletism Hyrox și a fost prima femeie australiană care s-a calificat la categoria competitivă de elită a acestui sport, Seria Elite 15.

Ce este Hyrox

Hyrox, o disciplină hibridă care combină alergarea cu fitnessul funcțional, a câștigat rapid popularitate la nivel mondial.

Combină 8 kilometri de alergare cu 8 stații de exerciții funcționale.Concurenții aleargă 1 km, urmat de o stație de exerciții, acest ciclu repetându-se de opt ori