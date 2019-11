De Ciprian Iana,

Adrian Preda este elev în clasa a 10-a iar școala reprezintă pentru el o prioritate, la fel ca și boxul. Dublu vicecampion european de juniori, pugilistul își împarte cu succes timpul între sala de antrenament și sala de clasă.

“Chiar dacă practic boxul, mă descurc și la școală foarte bine. Dacă nu am timp să învăț, pentru că am antrenamente după-amiaza, rețin destul de repede din clasă. Am avut media 9,19 anul trecut. Am mai multe materii preferate: limba română, georgrafia, limba engleză”,

a declarat, pentru sportsnet.ro, Adrian Preda.

Acesta a adăugat: ”Mulți care fac sport de performanță se lasă de școală, sau poate merg mai puțin la școală. Nu e bine să te bazezi numai pe sport, trebuie să meargă ambele în echilibru. Am un program foarte încărcat, la sfârșitul zilei sunt destul de obosit, trebuie să fiu concentrat și la școală și la antrenamente”.

”Vreau să-mi cânte imnul la Olimpiadă!”

Adrian Preda practică boxul de patru ani și este unul dintre pugiliștii de viitor ai României. Campion național la categoria 57 kg și dublu medaliat cu argint la Campiontele Europene de juniori, boxerul visează la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024.

“La început, am vrut să învăț tehnici de autoapărare, însă pe parcurs a început să-mi placă acest sport și am decis să îl practic Antrenamentele merg foarte bine, când intru în sală sunt serios și mă gândesc la visul meu. Să ajung la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, ar fi un vis împlinit pentru mine”, mărturisește Adrian Preda.

Visul său: ”Aș vrea să-mi cânte imnul la Jocurile Olimpice. E nevoie de multă muncă și de sacrificiu. Idolul meu este Floyd Mayweather, îmi place stilul lui defensiv și tactica pe care și-o pregătește înainte de fiecare meci. Din boxul românesc îmi place Dorel Simion, a fost un boxer foarte talentat”.

Are două medalii la europene

Adrian Preda este dublu vicecampion european de juniori, după medaliile de argint cucerite în 2018, la Anapa (Rusia), respectiv anul acesta, la competiția organizată la Galați. În 2019, la Campionatul Național de juniori desfășurat la Brăila, Adrian Preda a câștigat medalia de aur.

