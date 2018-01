Campionatele Mondiale de Winter Triathlon, la Cheile Grădiștei. Rușii, la putere. Toate rezultatele tricolorilor

Pavel Andreev (RUS), campion mondial pentru a şasea oară: – Sunt foarte fericit că am putut câştiga şi pentru a şasea oară titlul de campion mondial, mai ales într-un complex atât de frumos. Proba de alergare a fost mult mai grea decât mă aşteptam. La mijlocul probei pe bicicletă am realizat pentru prima oară că pot să câştig cursa, fiindcă pedalatul a mers mult mai bine decât am crezut. Skiul este proba mea cea mai puternică, aşa că acolo am crezut că voi merge foarte bine, dar m-a deranjat faptul că pe tot traseul urcam şi coboram, şi din cauza asta nu m-am putut odihni prea mult înaintea urcuşurilor. Şi, în plus, pe porţiunile plate s-a stricat zăpada. Dar, în totalitate, sunt foarte bucuros cu medalia de aur.