Campionatul European de handbal feminin 2020, program si rezultate. România debutează pe 3 decembrie

În Danemarca, tricolorele au reușit ultimele rezultate importante la nivel internațional:

La ultima ediție Euro, Franța 2018, tricolorele s-au clasat pe locul al patrulea. Fetele noastre au fost învinse de Olanda în finala mică.

Selecționerul Bogdan Burcea, secunzii Robert Licu și Jaume Fort Mauri (antrenor de portari) vor debuta la turneul final. Numiți în luna ianuarie, tehnicienii nu au bifat încă vreun meci oficial. ”Suntem singuri neînvinși”, glumește Burcea.

12 dintre jucătoarele convocate pentru această competiție au avut coronavirus. ”Trebuie să ținem totul sub control, să avem o evidență strictă, facem raportări din 3 în 3 zile. Avem câteva fete care nu au fost infectate și trebuie să ne protejăm cât de mult se poate. La acest turneu final, în condițiile date, este nevoie de fiecare sportiv”, explică selecționerul Burcea/

Lotul convocat:

Echipa României s-a reunit duminică, 22 noiembrie, la București.

”În condițiile date, dacă luăm medalia de aur, fac turul Europei pe o roată! Noi suntem cel mai important adversar al nostru. Dacă suntem calmi și ne facem jocul, atât cel ofensiv, cât și defensiv, avem șanse împotriva oricărei echipe. Dacă ieșim bine din grupă, orice se poate când vine vorba de medalii. Cel mai important este primul meci, cel cu Germania”, a declara selecționerul Bogdan Burcea, motociclist pasionat.

Sunt multe jucătoare noi, antrenor nou, dorința noastră de a face un rezultat mare împreună cred că este atuul nostru. O medalie ar fi ceva senzațional. Nu știu ce nebunie aș face dacă aș lua medalie, cu siguranță nu aș vrea vacanță că am avut una foarte lungă, iar cel mai mult îmi doresc să fiu pe teren.

După ce CSM București a pierdut cu Rostov, 22-27 în grupa A din Liga Campionilor, Cristina Neagu a lansat un avertisment pentru Euro 2020.

Nu vă bazați numai pe mine! Nu sunt robot, am nevoie de antrenamente, de meciuri. Cred că România trebuie să se bazeze, în primul rând, pe o echipă închegată. Am nevoie de timp, am nevoie de o perioadă îndelungată fără probleme de sănătate pentru a mă putea antrena. Dar, așa cum o spun mereu, echipa nu trebuie să stea în mine.

Cristina Neagu: