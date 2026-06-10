Cum se schimbă numele stadioanelor din SUA și Mexic

Un detaliu mai puțin cunoscut este faptul că majoritatea arenelor nu își vor putea păstra denumirile comerciale pe durata turneului, scrie gsp.ro. FIFA impune ca toate stadioanele să renunțe la orice referință publicitară care nu este asociată cu sponsorii săi oficiali. Această regulă afectează numeroase locații din cele trei țări gazdă.

De exemplu, AT&T Stadium din Arlington, Texas, unde joacă echipa de fotbal american Dallas Cowboys, își va schimba denumirea în Dallas Stadium. Arena, care are o capacitate de aproximativ 80.000 de locuri, nu va putea promova compania de telecomunicații omonimă pe durata Campionatului Mondial. Această regulă generală se aplică și altor stadioane emblematice.

Lumen Field din Seattle, stadionul echipei NFL Seattle Seahawks, va fi redenumit Seattle Stadium. De asemenea, MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, utilizat de echipele New York Giants și New York Jets, va deveni New York New Jersey Stadium. O situație similară se va regăsi la Levis Stadium din Santa Clara, California, care va purta numele San Francisco Bay Area Stadium pe durata turneului.

În Mexic, Estadio Banorte din Mexico City, cunoscut anterior drept Stadionul Azteca și cel mai mare stadion de fotbal din America Centrală, va fi redenumit Mexico City Stadium. Totuși, există și excepții. BC Place din Vancouver, care aparține guvernului provincial, își va putea păstra denumirea oficială.

Sigla Mercedes de pe stadionul din Atlanta nu poate fi dată jos

Pe lângă schimbările de denumire, organizatorii sunt obligați să elimine sau să acopere toate logo-urile și inscripțiile publicitare de pe fațadele și acoperișurile stadioanelor. Procesul implică eforturi logistice considerabile pentru a respecta standardele FIFA.

Un caz special este reprezentat de Mercedes-Benz Stadium din Atlanta. Deși arena trebuie să renunțe la majoritatea inscripțiilor și logo-urilor legate de brandul auto, steaua distinctivă a Mercedes, amplasată pe acoperișul retractabil, va rămâne pe poziție. Îndepărtarea acesteia ar putea afecta structura construcției. În documentele oficiale ale competiției, stadionul va fi cunoscut drept Atlanta Stadium.

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