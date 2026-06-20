Elevii lui Ronald Koeman au controlat jocul încă din start, Brian Brobbey reușind o dublă spectaculoasă în minutele 6 și 17, grație paselor venite de la Gakpo și Dumfries.

Deși suedezii au replicat periculos prin Viktor Gyökeres, portarul Verbruggen a fost la post, iar un gol marcat de nordici chiar înainte de pauză a fost anulat pentru o poziție de ofsaid, potrivit News.ro.

Repriza secundă a consfințit dominarea batavă, Cody Gakpo rezolvând definitiv ecuația meciului după ce a realizat la rândul său o dublă rapidă în minutele 47 și 54.

Selecționata condusă de Graham Potter a reușit doar să reducă din diferență prin golul înscris de Anthony Elanga în minutul 59, însă tabela a fost închisă definitiv în minutul 90 de Crysencio Summerville, cu o execuție superbă din marginea careului.

În urma acestui succes răsunător, Olanda acumulează 4 puncte și preia șefia Grupei F după primele două runde.