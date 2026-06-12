Disputa privind prețurile se dovedește a fi un dezastru de imagine pentru FIFA în ziua de deschidere a turneului, care a fost, de asemenea, marcată de revolte în Mexico City.

Chiar dacă forul de conducere al fotbalului a susținut că site-ul său de vânzare a biletelor a primit „un număr fără precedent de 500 de milioane de cereri de rezervare” – de departe cel mai mare din istorie – stadionul din Guadalajara, în vestul Mexicului, nu a fost plin.

Crainicul stadionului a afirmat că arena cu o capacitate de 45.664 de locuri a avut 44.985 de spectatori în tribune la victoria Coreei de Sud cu 2-1 asupra Cehiei de aseară.

Însă transmisiunea TV a arătat rânduri întregi de locuri goale, în special în zonele VIP – mult mai multe decât cele aproximativ 700 pe care FIFA a susținut că nu au fost ocupate într-un oraș cu 5,6 milioane de locuitori.

FIFA a fost nevoită să reducă drastic prețurile biletelor pentru toate cele 104 meciuri, în încercarea de a atrage mai mulți suporteri în SUA, Canada și Mexic, în ciuda faptului că se lăuda cu o cerere uriașă.

Însă fanii s-au plâns de prețuri, biletele pentru cele mai puțin populare meciuri din faza grupelor fiind încă puse în vânzare la prețuri de peste 300 de dolari.

Mii de bilete sunt încă disponibile pe portalurile oficiale de revânzare, chiar și pentru meciul de deschidere al Statelor Unite împotriva Paraguayului, care are loc mâine de la 05.00 AM, la Los Angeles.

Cu toate acestea, meciul de deschidere de la faimosul Stadion Azteca din Mexic a avut o audiență maximă de 83.264 de spectator. Fanii gazdelor și-au văzut naționala învingând Africa de Sud cu 2-0, după o ceremonie de deschidere la care au participat Shakira și un duet între vedeta KPop Demon Hunters, Ejae, și Andrea Bocelli.

Dar au avut loc revolte și proteste în afara stadionului, unde au fost aruncate bombe cu benzină și cărămizi asupra poliției mexicane, în timp ce oamenii protestau pentru drepturile omului. Alții au încercat să intre cu forța în Azteca fără bilete.

FIFA a insistat anterior că nu a existat niciodată un interes mai mare pentru achiziționarea biletelor la meciuri – de zece ori mai mare decât la turneele anterioare.

„Ați auzit, au existat multe discuții despre vânzarea biletelor la Cupa Mondială”, a declarat președintele Gianni Infantino în aprilie.

„Am avut 500 de milioane de cereri de bilete — 500 de milioane de cereri de bilete. La ultimele două Cupe Mondiale, am avut 50 de milioane de cereri de bilete. Aici, 500 de milioane.”

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