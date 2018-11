Campionatul Mondial al homleșilor 2018. În Mexic, românii fără adăpost au învins Țara Galilor. ”Am avut o viață tumultuoasă, am fost hoț de buzunare, de mașini”

Peste 450 de fotbaliști, reprezentând 42 de țări, participă la Campionatul Mondial al homleșilor 2018. Ciudad de Mexico a mai găzduit turneul și în 2012.

România a luat starul la acest turneu, câștigând meciul de debut, 6-4 cu Țara Galilor. Echipa antrenată de Mihai Rosus se află în Grupa G (8 grupe preliminare), alături de Irlanda, Zimbabwe, Grecia și Țara Galilor.

E pentru a 11-a oară când tricolorii participă la Cupa Mondială.

Fără vreun sprijin din partea FRF, doar cu ajutorul sponsorilor, tricolorii au ajuns în Mexic după un drum de 33 de ore.

Participarea a fost în dubiu. 'Eram aproape sigur că nu vom ajunge. Costurile au fost foarte ridicate, preţul unui bilet de zbor era de 600 de euro de persoana pe relaţia Budapesta – Mexico City, iar noi trebuia să fim minimum opt persoane. Ar fi fost dureros că, după zece ani în care am participat, fără excepţie, anul acesta să se fi oprit. Dar s-a întâmplat o minune, am fost ajutați de oameni cu inimă și suntem la competiție', spune Mihai Roșus.

Lotul a fost selecționat în urma Cupei Mobilității, de la Timișoara.

Din lot fac parte Robert Foldi, agent de vânzări la o firmă din Timișoara și antrenor de copii la Galaxy Timișoara, frații David și Elisei Șerban, Felician Pușcaș, angajat la un dealer auto din Arad, sau Emilian Micșa, un homles stabilit la Bruxelles.

Ce ar fi de transmis oamenilor străzii care vor să-şi schimbe vieţile, făcând sport? 'Să nu renunţe la luptă! Eu sunt de părere că, dacă vrei, chiar poţi. Trebuie să ai voinţă şi pe cineva lângă tine, ca să te ajute în momentele-cheie. De asemena, fotbalul este un fenomen extraordinar, care te poate ajuta în multe feluri: să lucrezi în echipă şi să o respecţi, să te supui regulilor, strategiei de joc, să fii disciplinat şi punctual, să ştii să pierzi şi să recunoşti că adversarul tău a fost mai bun ca tine, pentru că se întâmplă să mai și pierzi, etc', completează coordonatorul.

Anul trecut, la Oslo, homleșii români au încheiat pe poziția a 11-a.

Cea mai bună clasare a Romaniei a fost în 2015, locul 6.

Trebuie precizat că homeless nu înseamnă neapărat că persoanele implicate sunt oameni fără adăpost, ci e vorba și de cazuri sociale, tineri crescuți fără părinți, tineri care au scăpat de consumul de droguri și alte asemenea situații.

La fel ca la ultimele două ediții, echipele masculine cuprind un om al străzii local și o fată.

Delegația României este condusă de Mihai Rosus, el însuşi un fost copil al străzii, e angajat al fundaţiei Metanoia, care a sprijinit ideea creării unei naţionale a oamenilor străzii.

„Am avut și eu o viață mai tumultoasă. Eu am fost într-o familie, dar una destramată, cu tata alcoolic, mama m-a crescut. De 15 ani m-am întors la credință, până atunci am facut toate nebuniile, am fost hoț de buzunare, am fost hoț de mașini, am fost implicat în bătăi, scandaluri. Într-o zi era să mor, e o poveste mai lungă, și stiam în acel moment că, dacă mor, mă duc în iad. Nu sunt mare orator, nu am fost nici mare fotbalist, cea mai mare realizare a mea a fost ca am evoluat in Liga a șaptea din Spania. Sportul te învață să fii mai disciplinat. Trebuie să lucrezi în echipa și nu poți să faci pe teren tot ce te taie capul” – Mihai Roșus