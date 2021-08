Sportivul a arătat că „Moșu”, precum îi spune bunicului său, a avut șansa să țină de-a lungul timpului numeroase medalii, dar aceasta este prima de la Jocurile Olimpice.

„Astăzi este ziua bunicului meu drag! De când am început acest sport și până în prezent de fiecare dată când ajungeam acasă mergeam la Moșu (așa îi zic eu) să «mă laud» cu medaliile câștigate! Moșu a ținut în mâini zeci de medalii de la campionate naționale, balcanice, europene și mondiale, dar azi, când a împlinit 83 de ani, a ținut în mâini cea mai valoroasă medalie, cea olimpică!”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Pe 29 iulie, Marius Cozmiuc și Ciprian Tudosă au adus a patra medalie pentru România la Jocurile Olimpic, argintul la dublu rame.

„Când mă gândesc la momentul în care am început, ce încredere sau ce speranțe aveam, ce rezultate… Practic nu erau. Până acum ne calificam cu greu, dar nu aveam nicio șansă pentru finala A. Acum nu doar că am intrat în finală, dar am luat și medalie. Trebuie să nu cedezi niciodată! Să lupți tot timpul pentru visul tău, fără regrete”, spunea Cozmiuc, pentru GSP, după câștigarea probei.

Până miercuri, România a obținut patru medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo: un aur la scrimă prin Ana Maria Popescu și trei medalii de argint la canotaj.







