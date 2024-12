Carl Froch, pugilistul britanic care l-a făcut KO pe Lucian Bute: „Dacă se bate cu mine, Jake Paul va fi inconștient în prima rundă! Meciul cu Mike Tyson a fost aranjat”

„Mike Tyson a jucat un rol. Totul a fost un scenariu pentru Jake Paul”, a declarat Carl Froch, cel care l-a deposedat de centura IBF la super-mijlocie pe românul Lucian Bute, pe care l-a învins prin KO în repriza a 5-a, la Nottingham, în 2012.

Carl Froch (stânga) i-a luat centura IBF românului Lucian Bute. Foto: Hepta

Froch pusese meciul Paul-Tyson sub semnul întrebării încă dinainte să se dispute: „Se tot vorbeşte despre faptul că va fi catalogat ca un meci de box profesionist, dar nu este box profesionist. În primul rând, Tyson nu are licenţă, iar în al doilea rând, sunt opt runde de două minute. Este o luptă demonstrativă. Nu cred că ar trebui să aibă loc. Tyson este prea bătrân. Nu cred că se dovedeşte nimic dacă Jake Paul îl învinge. Am auzit că există ceva în contract care înseamnă că Tyson nu poate nici măcar să încerce să-l rănească”, a afirmase Froch.

„Taci naibii. Am făcut mai multe în patru ani decât ai făcut tu în viața ta. Prima și ultima oară când răspund. Anunță-mă dacă vrei să-mi speli mașinile”, reacționase Jake Paul, care a câștigat 40 de milioane de dolari după luptă, pe X.

Paul (27 de ani, 11-1, 7 KO) și-a început cariera de box în 2020, cu 6 victorii consecutive luptând în principal împotriva foștilor campioni MMA. Singurul eșec a venit împotriva lui Tommy Fury. în februarie 2023.

„Să vină să se lupte cu mine, dacă are gura mare. Nu ar ști ce l-a lovit. Lupta s-ar termina în primul minut al primei runde . Nu aș urma un scenariu. Aș fi în ring pentru a face un singur lucru: să-l las inconștient pe Jake Paul. Nu are curaj să vină în Regatul Unit”, a spus, acum, Froch.

Ultima luptă a lui Carl Froch a fost în 2014, când l-a învins pe George Groves, pe stadionul Wembley din Londra.

