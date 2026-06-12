Vânzarea tricourilor-pirat de la Campionatul Mondial continuă în centrul istoric din Mexico City, în ciuda operațiunilor autorităților locale și federale.

Deși măsurile au început încă din luna martie, protestele coordonate de CNTE (Sindicatul Național al Lucrătorilor din Educație) au oferit comercianților ocazia de a ocupa spații publice pentru distribuirea mărfurilor

În apropierea evenimentului FIFA Fan Fest, organizat în Zócalo, vânzătorii ambulanți au profitat de fluxul crescut de vizitatori.

„La Zona Rosa încă se comercializează produse contrafăcute, în pofida controalelor”, a relatat ziarul mexican, subliniind că activitățile ilegale sunt greu de oprit.

Pe lângă tricoul echipei naționale mexicane, la tarabe sunt disponibile spre vânzare și tricouri de la alte echipe participante și neparticipante la turneul final.

Prețurile variază între 50 și 200 de pesos (2,5-10 euro), în funcție de calitatea și versiunea tricoului.

Conform autorităților, mărfurile contrafăcute includ și accesorii tematice ale Campionatului Mondial, iar operațiunile pentru confiscarea acestora vor continua.

„Vom acționa în consecință în caz de acte infracționale”, a declarat Clara Brugada, șefa guvernului din Ciudad de México.

Operațiunile împotriva pirateriei, coordonate de Institutul Mexican de Proprietate Industrială (IMPI) au început în luna martie în spații și depozite din cartierul Tepito, în districtul Cuauhtémoc.

Au fost confiscate 25 de tone de tricouri, mingi și echipament sportiv contrafăcut, în valoare 5,269 de milioane de pesos, peste 250.000 de euro.

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