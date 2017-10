Cătălin Golofca, ”degustătorul” de la FCSB. ”Era cu băutură, nenorociri”. Fotbalistul a fost criticat public de către patronul Gigi Becali.

Gigi Becali aduce în faţă un nou episod cu Cătălin Golofca, după ce l-a criticat pentru comportamentul său de după transferul la FCSB. Fotbalistul venit de la FC Botoşani pare să fi devenit jucătorul-problemă din lotul ui Nicolae Dică, iar finanţatorul echipei i-a transmis că mai are o singură şansă.

Mijlocaşul de 27 de ani a fost introdus titular la câteva zile de la transferul la FCSB, dar acesta a avut evoluţii modeste pe parcurs. De curând, Becali a făcut câteva dezvăluiri la care a mai adăugat câteva detalii: „Golofca mai are o şansă, eu cred în el, că e un jucător valoros. A fost decizia lui Dică să-l scoată din lot. A primit o şansă, a primit-o pe a doua şi asta e a treia. M-am dus la echipă şi l-am chemat, i-am zis să ia un pahar de vin să guste, că el e degustătorul echipei. Râdeau toţi!”, a declarat Becali la Pro X.

Finanţatorul FCSB-ului a povestit un episod cu Golofca protagonist, înainte de un moment foarte important pentru echipă, anume calificarea în grupele Ligii Campionilor: „Mi-a trimis cineva filmul cu el pe Whatsapp, e uşor acum cu tehnologia asta! Era Golofca cu băutură, nenorociri. Noi aveam meci cu Sporting şi el era prin cluburi. Cred că are ceva la cap. L-am ciondănit şi la TV, şi faţă în faţă, să vedem dacă înţelege”, a adăugat Becali.

În conferinţa de presă susţinută înainte de partida cu FC Voluntari, Nicolae Dică a decis ca Golofca să rămână în afara lotului: „Aşa am decis eu să nu fie în lot. Sunt jucători care merită să fie în primii 18. Nu e un jucător problemă. Aşa am considerat să nu fie în lot. Depinde doar de el dacă va mai fi în lot. Nu vreau să mai dezvolt acest subiect. Am avut discuţii şi cu el, şi cu grupul. Nu vreau divulg ceea ce am vorbit eu cu el, dar am avut o discuţie”, a declarat antrenorul FCSB-ului.