Update 7 aprilie, 20:59 – Din păcate, Mircea Lucescu a murit, după ce marele antrenor a pierdut lupta cu boala.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace. A fost un om extraordinar, un sufletist, e dureros. Din păcate, asta e viața… Toți ajungem «acolo». A fost un competitor extrem de corect pentru mine! Este foarte greu să mai vorbesc acum, într-o asemenea situație, dar Emeric Ienei a fost un om extraordinar”, declara Mircea Lucescu pentru Gazeta Sporturilor.

Rivalitatea care a dezvoltat fotbalul românesc

Mircea Lucescu a transmis și că rivalitatea cu Emeric Ienei a ajutat la dezvoltarea fotbalului românesc.

„A fost un domn, întotdeauna l-am respectat. Și-a pus amprenta pe fotbalul românesc prin performanțele pe care le-a avut. Rivalitatea pe care am avut-o cu el și cu Puiu Iordănescu, în duelurile Steaua – Dinamo … ”, a mai spus Mircea Lucescu, potrivit Golazo.

„Acea rivalitate a dezvoltat formidabil fotbalul românesc. Dar poate cea mai frumoasă rivalitate pe care am avut-o cu Ienei a fost cea când eu eram antrenor la Corvinul și el la Bihor, când ne-am duelat pentru promovarea din Divizia B”, a adăugat Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu și Emeric Ienei sunt considerați doi dintre cei mai mari tehnicieni români din istorie.

Emeric Ienei l-a înlocuit pe Mircea Lucescu în funcția de selecționer al României, în 1986, după o victorie clară cu Austria, scor 4-0, în preliminariile Euro 1988.

Cei doi au fost selecționerii naționalei României în câte două rânduri. Mircea Lucescu 1981 – 1986 și 2024-2026, iar Emeric Ienei 1986 – 1990 și 2000.

Totodată, Mircea Lucescu a fost și selecționerul Turciei, între 2017 și 2019, în timp ce Emeric Ienei a stat pe banca tehnică a naționalei Ungariei, între 1992 și 1993.

Dacă Emeric Ienei a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986, a calificat naționala la CM 1990 și a condus prima reprezentativă la turneul final al Euro 2000, Mircea Lucescu a calificat România la Campionatul European din 1984, a câștigat Cupa UEFA cu Șahtior Donețk (Ucraina), în 2009 și Supercupa Europei cu Galatasaray Istanbul (Turcia), în 2000.

Emeric Ienei a murit pe 5 noiembrie 2025, la vârsta 88 de ani, în locuința sa din Oradea, din cauza unei comoții cerebrale, .

