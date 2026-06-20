Conform poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 1.40, în cartierul Milbertshofen, din München, pe un pod feroviar de pe strada Schleißheimer.

Die schwerverletzte Person, die in der vergangenen Nacht bei der Entgleisung eines Güterzugs in München, ist verstorben. Angaben zur Nationalität oder weitere Einzelheiten kann die Polizei derzeit noch nicht machen, da die Angehörigen noch nicht benachrichtigt wurden. pic.twitter.com/ZvUzzx20VD — Mediaservice Novotny (@MSNovotny) June 20, 2026

„Două trenuri de marfă efectuau manevre în jurul orei 1.40 dimineața în cartierul Milbertshofen pe un pod de cale ferată de pe strada Schleißheimer”, a declarat poliția.

Autoritățile au precizat că, în timpul manevrelor, cele două garnituri s-au ciocnit, iar unul dintre trenuri a fost împins în afara podului.

Güterzug-Waggons stürzen in München von Brücke: Person lebensgefährlich verletzt. https://t.co/X9QIKzC0c5 — TAG24 NEWS Deutschland (@TAG24) June 20, 2026

„În timpul manevrelor, s-a produs o coliziune, în urma căreia unul dintre cele două trenuri de marfă a fost împins în direcția străzii Schleißheimer și a căzut de pe pod”.

Vagoanele au plonjat de la aproximativ cinci metri înălțime și s-au oprit pe carosabil. Imaginile surprinse la fața locului arată vagoane suspendate parțial de pod și o amplă intervenție a echipelor de salvare.

O persoană a fost grav rănită în accident și a fost transportată de urgență la spital. Potrivit agenției DPA, victima se află în stare critică.

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In #München sind heute Nacht zwei Wagons eines #Güterzug|s mal eben von einer Brücke gestürzt. Eine Person wurde schwer verletzt.



Die marode deutsche Infrastruktur wird zunehmend lebensgefährlich... pic.twitter.com/7EBL97a3e0 — Dr. David Lütke (@DrLuetke) June 20, 2026

Nu se știe încă ce transportau cele două trenuri, autoritățile au transmis că nu exista niciun risc pentru populație.

Operațiunea de îndepărtare a vagoanelor se anunță una dificilă.

„Suntem încă departe de etapa de îndepărtare a vagoanelor”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Deutsche Bahn a anunțat că accidentul s-a produs pe o linie utilizată exclusiv de trenurile de marfă, astfel că traficul feroviar de pasageri nu este afectat. Zona rutieră din apropierea podului ar putea rămâne închisă până duminică.

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