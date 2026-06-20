„Neymar va avea un antrenament individual. Luni va fi cu echipa și va fi pregătit pentru meciul cu Scoția” , a declarat Ancelotti, citat de ESPN.

Accidentat la gamba dreaptă încă din 17 mai, când evolua pentru Santos, Neymar, în vârstă de 34 de ani, este cel mai bun marcator din istoria selecționatei Braziliei, cu 79 de goluri în 129 de meciuri internaționale. Totuși, acesta nu a reușit să participe la antrenamentele complete ale echipei de la reunirea lotului.

Vinícius Júnior, vedeta lui Real Madrid, desemnat pentru a doua oară consecutiv „Omul Meciului” la Cupa Mondială, a subliniat importanța revenirii lui Neymar: „Neymar este un jucător foarte important pentru noi. Sperăm să poată juca în următorul meci. Suntem bucuroși de progresul lui. Prezența lui în grup este foarte importantă pentru toți. Este idolul meu și întotdeauna m-a sprijinit mult. Sper să revină și să ne ajute pe parcursul Cupei Mondiale.”

După ce a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng în octombrie 2023, în timpul unui meci din calificările pentru Cupa Mondială, Neymar s-a confruntat cu numeroase controverse în Brazilia privind selecția sa pentru acest turneu. De la revenirea sa pe teren în 2024 pentru Santos, el a reușit totuși să înscrie patru goluri și să ofere două pase decisive în opt meciuri.

Deși există îndoieli cu privire la forma sa fizică, optimismul persistă. Brazilia, deja calificată în fazele eliminatorii după victoria categorică de 3-0 împotriva Haitiului, așteaptă cu nerăbdare să-l aibă pe Neymar înapoi pe teren pentru a-și consolida șansele la câștigarea trofeului.

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