Luis de la Fuente, antrenorul Spaniei. Foto: Gettyimages

Starul lui Chelsea sugerează chiar și că bicepsul ar putea fi locul perfect. Explicația sa este logică pentru această idee nebunească: „Cupa Mondială valorează, în cele din urmă, chiar mai mult decât Campionatul European.”

Spania este repartizată în grupa H, alături de Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay și va debuta în turneu pe 15 iunie, la Atlanta, contra Capului Verde.

Cine este Marc Cucurella

Marc Cucurella (28 de ani) este un fundaș spaniol de top care evoluează în Premier League, la Chelsea, și un pilon important al echipei naționale a Spaniei, alături de care a câștigat argintul olimpic și a participat la Euro 2024. Format la academia Barcelonei, Cucurella s-a remarcat în La Liga la Eibar și Getafe înainte de a face pasul în fotbalul englez, unde a strălucit inițial la Brighton & Hove Albion și, ulterior, pe Stamford Bridge.

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