Panini la superofertă în lanțul de magazine Froo

Apropo de asta, dacă vreți să le faceți o super surpriză celor mici – sau dacă vreți să retrăiți voi nostalgia din copilărie și să începeți o colecție – iată pont excelent: la Froo e o super promoție (UNICĂ ÎN ROMÂNIA), organizată de grupul Ringier – Froo și de Panini pentru pasionații de stickere World Cup 2026. În perioada 10.06 – 23.06, dacă cumpărați un album, primiți un plic de stickere cu titlu gratuit. Practic, în loc să le luați separat (unde albumul e 15 lei și plicul e 6,50 lei), le luați la pachet cu doar 15,00 lei pe amândouă! Plicul vine GRATUIT. Privită prin lentila de marketing, treaba asta nu e o cheltuială, ci o adevărată investiție! Un album completat acum va avea o valoare mult mai mare în viitor. Fuga la cel mai apropiat Froo, stocurile sunt limitate și cred că se epuizează repede! Oricum, colecția Panini poate fi accesată lejer și online.

„Spania va câștiga, așa spune inima mea”

Revenind, iată pe scurt preferințele lui Glenn Micaleff:

Cea mai frumoasă amintire de la Cupa Mondială? 

Glenn Micaleff: – „Zinedine Zidane marcând de două ori în finala din 1998 împotriva Braziliei. A fost prima finală de Cupă Mondială [pe care am urmărit-o], așa că ocupă un loc special în inima mea.”

Zinedine Zidane a marcat de 2 ori în finala Cupei Mondiale din 1998 contra Braziliei. Foto: Gettyimages
Zinedine Zidane a marcat de 2 ori în finala Cupei Mondiale din 1998 contra Braziliei. Foto: Gettyimages

Cupa Mondială preferată? 

Glenn Micaleff: – „Fie Franța 98… fie Brazilia 2014.”

Pe care jucător ești cel mai nerăbdător să-l vezi în 2026? 

Glenn Micaleff: – „Michael Olise (din Franța).”

O predicție îndrăzneață pentru 2026? 

Glenn Micaleff: – „Portugalia se va descurca foarte bine. Ar putea surprinde pe unii și ar putea ajunge până în finală.”

Cine va câștiga? 

Glenn Micaleff: – „Spania sau Franța. Inima mea spune Spania.”

UE avertizează FIFA cu privire la conducere înaintea Cupei Mondiale

Președintele FIFA, Gianni Infantino, trebuie să-și facă treaba mai bine, a declarat comisarul european Glenn Micallef pentru POLITICO, într-o mustrare aspră la adresa forului mondial de fotbal. Comisarul european pentru sport l-a criticat pe Infantino în legătură cu temerile privind siguranța și securitatea fanilor care se îndreaptă spre Cupa Mondială în această vară, în timp ce America duce un război împotriva Iranului, și a criticat FIFA pentru parteneriatul său cu Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump.

În timpul unui interviu la biroul său din Bruxelles, Micallef a îndemnat, de asemenea, liderii să nu permită Rusiei să folosească sportul ca instrument de propagandă și a discutat despre îngrijorările sale legate de intenția NBA de a crea o ligă europeană de baschet. Dar FIFA îi ocupa evident mintea.

Micallef s-a întâlnit cu Infantino la Bruxelles luna trecută și l-a îndemnat pe șeful fotbalului mondial să contribuie la protejarea suporterilor europeni care vor călători în America de Nord pentru Cupa Mondială din 2026. Comisarul a declarat pentru POLITICO că nu a mai existat nicio comunicare din partea FIFA, în ciuda faptului că UE și-a reiterat îngrijorările cu privire la siguranța suporterilor, pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu, susținut de Trump, se intensifică.

„Acesta a fost primul și singurul meu schimb de opinii cu președintele Infantino”, a spus Micallef despre discuția lor de la Bruxelles, care a avut loc în marja unui summit european al fotbalului. „I-am cerut să le ofere asigurări celor care călătoresc la Cupa Mondială în ceea ce privește siguranța lor. Nu a existat niciun fel de reacție ulterioară.

„Și în urma escaladării tensiunilor pe care le-am văzut în ultimele zile, am cerut din nou asigurări reînnoite pentru toți cei care călătoresc la Cupa Mondială”, a spus Micallef. „Mai ales că una dintre țările gazdă ale acestui cel mai mare eveniment sportiv din lume este implicată într-un război, este legitim ca asigurările să fie oferite din punctul de vedere al siguranței și securității publice. ”

E nevoie de mai multă claritate în privința măsurilor de securitate

SUA, Canada și Mexic găzduiesc împreună turneul cu 48 de echipe, care începe pe 11 iunie în Mexico City și la care vor participa 16 țări europene.

Pe lângă temerile legate de securitate în SUA din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, există și îngrijorări cu privire la prezența ofițerilor de la Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) ca parte a securității Cupei Mondiale. La începutul acestui an, agenții ICE au împușcat și ucis doi cetățeni americani în timpul unei acțiuni de combatere a imigrației ilegale în Minneapolis.

Mexicul se confruntă, de asemenea, cu un val de violență în urma morții unui șef de cartel în statul Jalisco. Guadalajara, capitala statului Jalisco, a găzduit Coreea de Sud vs
Cehia 2-1 și va mai găzdui trei meciuri din cadrul Cupei Mondiale.

„Din punctul meu de vedere, gazdele marilor evenimente sportive, precum Cupa Mondială FIFA, și cei responsabili de organizarea turneului, inclusiv FIFA, au responsabilitatea de a se asigura că echipele participante și suporterii acestora care asistă la meciuri beneficiază de siguranță și securitate”, a declarat Micallef.

Un membru al Gărzii Naționale Mexicane păzește baza de antrenament a Iranului. Foto: Gettyimages
Un membru al Gărzii Naționale Mexicane păzește baza de antrenament a Iranului. Foto: Gettyimages

Ca răspuns, un purtător de cuvânt al FIFA a declarat că siguranța și securitatea reprezintă „prioritatea principală” a forului de conducere și că acesta „are încredere că eforturile depuse de guvernele Canadei, Mexicului și Statelor Unite vor asigura un mediu sigur, securizat și primitor pentru toți cei implicați”.

Întrebat dacă consideră că FIFA nu respectă măsurile de siguranță și securitate, Micallef a răspuns: „Să spunem că este nevoie de mai multă claritate”, înainte de a trece la o altă problemă legată de poziționarea diplomatică a FIFA.

„Există loc de îmbunătățiri la FIFA, la Comitetul Internațional Olimpic și la Comitetul Internațional Paralimpic”

Consiliul pentru Pace în Gaza, susținut de Trump, a stârnit temeri în Europa că Casa Albă se îndreaptă spre marginalizarea sistematică a Națiunilor Unite. FIFA, cu Infantino prezent la un summit luna trecută — cu puțin timp înainte ca SUA și Israelul să înceapă o serie de atacuri cu rachete împotriva Iranului — a promis 75 de milioane de dolari pentru infrastructura fotbalistică din Gaza.

„FIFA are multe de răspuns în această privință”, a spus Micallef. „În calitate de comisar european responsabil cu sportul, aș prefera să colaborez cu organizații multilaterale, organizații care respectă ordinea internațională bazată pe norme, precum UNESCO și UNICEF, atunci când vine vorba de implementarea proiectelor legate de sport.”

Purtătorul de cuvânt al FIFA a respins criticile și a afirmat că parteneriatul „este pe deplin în conformitate cu mandatul FIFA de a dezvolta fotbalul în întreaga lume și de a valorifica impactul său social.”

Răspunzând la o întrebare privind performanța lui Infantino, a președintei Comitetului Olimpic Internațional, Kirsty Coventry, și a președintelui Comitetului Paralimpic Internațional, Andrew Parsons — în lumina criticilor cu care s-au confruntat în legătură cu Cupa Mondială, cu Trump și cu participarea Rusiei la evenimente sportive — Micallef a fost direct în privința celor trei înalți oficiali.

„Cu siguranță cred că există loc de îmbunătățiri”, a spus el. Ca răspuns, purtătorul de cuvânt al FIFA a evidențiat o serie de realizări ale lui Infantino în domeniul dezvoltării, al turneelor și al fotbalului feminin în cei zece ani de mandat.

„Nu este ideal să avem încă o Ligă închisă, după Euroligă”, zice Micaleff despre planurile NBA în Europa

Gigantul american National Basketball Association (NBA) merge mai departe cu planurile de a lansa o competiție în Europa anul viitor, dar anumite elemente ale propunerii sale au stârnit consternare în rândul factorilor de decizie.

Promovarea și retrogradarea — elemente centrale ale modelului european de sport — alimentează dezbaterea, întrucât propunerea NBA prevede ca unele cluburi potențiale din piețele majore, inclusiv din capitalele cheie ale UE, să fie membre permanente. Dezbaterea este deosebit de spinoasă, întrucât Europa are deja o ligă continentală de baschet în mare parte închisă — Euroliga — în care majoritatea echipelor dețin licențe pe termen lung, iar noile cluburi sunt rareori admise doar pe baza meritelor sportive.

„Singurul lucru mai rău decât o ligă închisă în baschetul european este să ai două ligi închise în baschetul european”, a spus Micallef.

„Am fost foarte, foarte clar în declarațiile și mesajele mele că modelele de ligă închisă nu sunt modele durabile pentru sportul european — inclusiv, în acest caz, pentru baschetul european. Consider că modelul sportiv european se bazează pe solidaritate, pe deschiderea competițiilor, meritele sportive fiind cele care determină dacă te califici pentru o competiție europeană, dacă ești retrogradat sau promovat, iar pilonii modelului sportiv european continuă să se aplice”, a adăugat el.

Oficialii NBA au insistat că planul lor nu vizează o ligă complet închisă, ci una care permite o anumită promovare și retrogradare, o legătură cu ligile naționale și care, în cele din urmă, va aduce beneficii baschetului european de la vârful până la baza piramidei competitive.

Micallef a criticat, dar în cele din urmă nu a respins propunerea NBA care ar prevedea ca majoritatea echipelor să fie membre permanente, cu câteva locuri rezervate echipelor care se califică în fiecare sezon.

„Nu este ideal. Dar ne aflăm în această situație din cauza deciziilor luate cu ani în urmă, odată cu înființarea unei ligi deja semi-închise în baschetul european”, a spus el.

„Scenariul meu ideal ar fi unul în care părțile se reunesc și discută modalități de a-și rezolva diferențele în afara instanțelor și a proceselor de competiție”, a adăugat Micallef, după ani de litigii sportive care au umbrit instituțiile europene.

Fără propagandă rusă în sportul mondial

Normalizarea în curs a Rusiei în sportul mondial îl încântă, de asemenea, pe Micallef.

După ani de ostracism în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, sportivii ruși au concurat sub steagul și imnul lor național la Jocurile Paralimpice din nordul Italiei; în timp ce șeful Comitetului Olimpic, Coventry, a declarat la Bruxelles la sfârșitul anului trecut că „Aceasta este esența olimpismului: fiecare sportiv, echipă și oficial eligibil trebuie să poată participa fără discriminare sau interferență politică.”

Micallef, deși subliniază că organismele de conducere globale sunt autonome, insistă asupra faptului că Kremlinul nu ar trebui să poată folosi sportul în scopuri de propagandă în timp ce continuă să ducă un război total împotriva Ucrainei.

„Pentru mine, din punctul de vedere al politicii publice și al siguranței publice, participarea țărilor care sunt părți într-un război, indiferent cine sunt acestea, ridică preocupări legitime privind securitatea și siguranța publică”, a spus Micallef. „Și acesta este un aspect pe care ar trebui să îl putem discuta cu asociațiile sportive, federațiile și organismele care reglementează sportul. Consider că marile competiții sportive, și competițiile sportive în general, ar trebui să se desfășoare într-un mediu sigur pentru sportivi, pentru fani și pentru cei care participă la jocuri.

„Așadar, pentru mine, cel mai important lucru este că, împreună cu președintele CIO și, în special, cu Comitetele Olimpice Europene, există disponibilitatea de a avea schimburi de opinii pe diferite teme — și sper că posibilitatea, sau deschiderea, de a avea un schimb de opinii pe această temă va fi, de asemenea, una pe care am putea-o avea”, a spus el.

„Cu siguranță nu cred că sportul ar trebui folosit ca platformă de propagandă, de propagandă politică, de către cei responsabili de războaie de agresiune”, a adăugat el.

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