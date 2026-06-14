Distribuția extinsă a campaniei îi include pe atacantul francez Kylian Mbappé, atacantul brazilian Vinicius Jr., atacantul norvegian Erling Haaland, jucătorul de baschet al echipei Lakers LeBron James, atacantul portughez Cristiano Ronaldo, vedeta media Kim Kardashian, Kate Scott de la CBS Sports, actorul Channing Tatum, rapperii Travis Scott și Young Miko, precum și actorul Jason Sudeikis, printre zeci de alte vedete. Foștii jucători de fotbal Eric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimović, Didier Drogba și Jorge Campos apar, de asemenea, în campanie.

Spotul a fost creat de agenția multinațională Weiden+Kennedy și regizat de Dan Streit. Ambițioasa campanie Nike pentru Cupa Mondială vine pe fondul unei „schimbări de direcție menite să-i redea prestigiul mărcii și să inverseze tendința de scădere a vânzărilor”.

Compania „mizează pe fotbal și pe turneu ca elemente cheie ale acestui efort”. În loc să pună un spot publicitar tradițional în centrul campaniei sale, așa cum a făcut în trecut, filmul Nike „pregătește scena pentru următoarele 12 săptămâni de conținut”. Filmul este „plin de surprize, glume și referințe pentru fani”, scrie ADWEEK .

Tot Weiden + Kennedy a realizat pentru Nike cel mai bun spot sportiv din lume al anului trecut, în care apare și faimoasa baschetbalistă de origine română Sabrina Ionescu. El conține imnul „So Win”, pus în atenția întregii lumi în timpul Super Bowl LIX. Lucrarea se adresează direct sportivelor care câștigă, conduc și domină, în ciuda faptului că li se spune constant cum ar trebui să se comporte, ce nu pot face și cine nu pot fi. Prin „So Win”, poziția Nike este clară: nu este nimic rău în a dori să fii cel mai bun.

Wieden+Kennedy este o agenție creativă independentă, cu prezență globală, care, de peste 40 de ani, a contribuit la construirea și transformarea unora dintre cele mai cunoscute și captivante mărci din lume.

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