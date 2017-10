Ceremonia tragerii la sorți a barajelor pentru Cupa Mondială 2018 a fost oficiată de o superbă mexicană | GALERIE FOTO HOT

Ceremonia tragerii la sorți a barajelor pentru Cupa Mondială 2018 a fost oficiată de o superbă mexicană, cu dimensiuni perfecte 90-63-91. Este vorba despre Vanessa Huppenkothen, 32 de ani, actriță, model și prezentatoarea TV.

Aceasta a fost ”combinată”, la un moment dat, de presa internațională cu starul portughez Cristiano Ronaldo, dar frumoasa mexicană a negat categoric zvonurile.

Vanessa Huppenkothen s-a născut pe 24 iulie 1984 în Mexico City și este căsătorită din 2011 cu Juan Fernandez Recamier. Ea a jucat în filmele Los Héroes del Norte(2010), ¡Despierta América! (1997) și Noticiero Televisa Deportes (1999).

Vanessa a moștenit pasiunea pentru fotbal de la tatăl său, Dieter Huppenkothen, care a jucat la Schalke 04 și New York Cosmos.

În 2007, a fost declarată Miss Sports Mexic.

Vanessa Huppenkothen a oficiat, marți după-amiază, tragerea la sorți a barajelor pentru Cupa Mondială 2018, împreună cu fostul internațional spaniol Fernando Hiero.