CFR Cluj – FCSB 1-1. Toate reacțiile după derby-ul nebun din Gruia. CFR Cluj și FCSB știu una și bună în acest sezon, de câte ori joacă, reușesc același scor, 1-1.

Ardelenii rămân lideri, cu 2 puncte avans, dar FCSB rămâne periculoasă, mai ales că are returul programat la București.

Meciul din Gruia a avut de toate. Un penalty dat ușor, după cum spune Ion Crăciunescu, un altul clar neacordat gazdelor. O eliminare corectă pentru un clujean (Peteleu), una ușoară pentru un „fecesebist” (Pintilii) și o egalare în prelungiri.

CFR Cluj – FCSB 1-1. Toate reacțiile. Hoban: „Am avut ghinion”. Deac: „Scor echitabil”

Meciul a avut de toate. Reacțiile au fost pe măsură. Toți au arătat cu degetul spre arbitrul Hațegan.

„Poate am avut și ghinion. Trebuie să știm să corectăm greșelile. Nu știu dacă e echitabil, dacă avem în vedere că am condus până în minutul 90. Hațegan e om, poate greșeșete, nu e treaba mea să comentez. Nu știu dacă am făcut prea repede pasul în spate”.

Ovidiu Hoban, CFR Cluj

„Rezultatul a fost echitabil. Nu ni s-a spus de la margine să ne retragem, jocul ne-a obligat. Ținând cont că am luat gol în prelungiri, poate că am putea spune că am pierdut două puncte. Dar, v-am mai spus, după aspectul jocului, a fost echitabil”.

Ciprian Deac, CFR Cluj

„Bine că am egalat, după aspectul meciului meritam. Mă bucur că a egalat Gnohere. Am fost incorect eliminat, dar Hațegan a considerat că trebuia să echilibreze meciul și m-a eliminat. pe unde m-a prins, ori m-a eliminat, ori m-a liniștit cu galben. Și penalty-ul, Benzar ne-a spus că n-a fost nimic!”

Mihai Pintilii, FCSB

„N-am făcut un meci mare, dar e bine că am luat un punct! Știam că au o apărare bună, dar și că pot primi goluri. Când mingea e atinsă cu mâna în careu, cred că e penalty, dar n-am văzut faza. Dar nu cred că a fost roșu la Pintilii. Nu contează că am fost eu rezervă, trebuie să fim campioni împreună.”

Eddy Gnohere, FCSB

„Mă bucură faptul că echipa n-a cedat, a reușit să revină. Mă bucură jocul echipei din repriza a doua, am pus presiune, am egalat. Acum pot să spun că sunt mulțumit cu acest egal, fiindcă am dat gol în minutul 93. Nu comentez arbitrajul. Am început cu Junior Morais și cu Pintilii, ca să fim mai agresivi. Apoi, la pauză, am schimbat, fiindcă aveam probleme pe faza de construcție. Am reușit să punem presiune, să ne creăm ocazii și să egalăm. După joc, pot să spun că dacă jucam cu x sau cu y jucam mai bine. Important e că aceia care au intrat, au făcut-o foarte bine. N-am fost atent la ce spunea Alibec. CFR nu ne-a surprins cu nimic, știam că așa vor juca, mereu cu minge lungă pe Țucudean, cu auturi bătute lung”.

Nicolae Dică, antrenor FCSB

CFR Cluj – FCSB 1-1. Gigi Becali, furibund: „Nu e clar că Hațegan a fost chitit?”

„E un rezultat bun pentru noi, dar prost pentru fotbalul românesc. Îmi convine rezultatul, n-am ce să spun. Am stat doar în jumătatea lor, ei n-au jucat nimic. Dar nu contează jocul. Credeam că vom egala, eram cu crucea în mână și spuneam «Doamne, fă dreptate!»

Hațegan l-a eliminat pe Pintilii ca să compenseze eliminarea corectă a lui Peteleu. Cum să faci asemenea greșeși? Cum să dai un asemenea penalty? Nu se poate, e clar! Hațegan abia aștepta, sunt prietenii lor de pe vremuri. Au fost prietenii în trecut. Trebuie să-ți ajuți prietenii din trecut ca să nu se supere. Nu fac nimic, Dumnezeu va face. El nu suportă hoția. Nu e clar că Hațegan a fost chitit? Nu ți-e frică că te vede Dumnezeu pentru o asemenea nenorocire?

Sunt lucruri anomale. De asta nu vor ei arbitrii străini, că mai au prietenii cu arbitrii români! Eu l-aș suspenda, ăsta e arbitrul de clasă, arbitru UEFA? Vorbim de lucruri flagrante. Asta e România, n-avem ce să facem! Trebuie să vină arbitrii noi, măcar cei tineri. Dă-l, mă, pe Feșnic! Dă-l pe Avram! Ei sunt arbitrii. Cum nu greșește, mă, Feșnic? Cum nu greșește, mă, ungurul Kovacs? Nu am ce să le reproșez lor. Dar ei nu fac viciere de rezultat, ei nu dau eliminări la mișto! Unde ești, mă, în junglă? Cum să faci așa ceva?

Nu mă tem că pierdem titlul. CFR nu joacă nimic, nu poate s-o țină la infinit așa. Eu nu mă pricep la fotbal, vorbiți voi! Mă pricep la arbitraj și am văzut ce am văzut. Altceva nu vreau să comentez, sunt prea supărat”.

Gigi Becali, patron FCSB