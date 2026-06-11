„Este o mare plăcere și o onoare, domnule președinte, să fiu alături de dumneavoastră în această seară aici, în Mexico City”, i-a spus Sheinbaum șefului FIFA, Gianni Infantino, conform unor videoclipuri difuzate de pe rețelele de socializare.

Invitația la această cină de bun venit pentru 211 delegații a fost adresată de Gianni Infantino și Matthias Grafström, secretarul general al FIFA: „Sunteți cordial invitați să participați la cina de deschidere a Cupei Mondiale FIFA 2026, care va avea loc la Castelul Chapultepec pe 10 iunie 2026, la ora 19.00”.

Înălțându-se deasupra Pădurii Chapultepec, la o înălțime de 2.325 de metri, Castelul Chapultepec este unul dintre cele mai emblematice monumente ale Mexicului.

Construit în secolul al XVIII-lea, acesta reprezintă o mărturie a istoriei și patrimoniului națiunii. Astăzi, ca sediu al Muzeului Național de Istorie, oferă un mediu de o semnificație și o grandoare excepționale.

„Ar fi o onoare să vă urez bun venit în acest loc emblematic pentru o seară de sărbătoare”, mai scria în invitație.

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