După cele două meciuri disputate în Grupa A urmează partidele din Grupa B, dintre Canada și Bosnia Herțegovina, și dintre SUA și Paraguay.

Cele două partide vor marca și deschiderile oficiale din Canada și SUA, după marele eveniment care deja a avut loc în Mexic.

Astfel, Antena 1 va difuza pe 12 iunie 2026, de la ora 20.30, ceremonia de deschidere din Canada, care va fi precedată de meciul Canada – Bosnia Herțegovina, de la ora 22.00.

Canada este pentru prima dată gazdă a unui Campionat Mondial de Fotbal și dorește să facă o figură frumoasă în 2026 și speră să se califice mai departe dintr-o grupă din care mai fac parte Bosnia Herțegovina, Qatar și Elveția.

Meciul Canada – Bosnia Herțegovina, de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, se joacă pe 12 iunie, de la ora 22.00, și este transmis live de Antena 1.

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