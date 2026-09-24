Cine transmite Marele Premiu de Formula 1 din Azerbaidjan 2026 la TV. La ce oră încep cursa și calificările de la Baku

Fanii Formulei 1 trebuie să-și ajusteze programul în acest weekend. Marele Premiu al Azerbaidjanului din 2026 nu va avea loc duminică, așa cum s-a întâmplat în mod tradițional la Baku, ci sâmbătă, pe 26 septembrie.

Schimbarea nu este una întâmplătoare și are legătură cu o zi națională importantă pentru Azerbaidjan. Federația Internațională de Automobilism (FIA) și Formula 1 au anunțat modificarea calendarului încă din iunie 2025, la solicitarea organizatorilor cursei și a autorităților din această țară.

Pe 27 septembrie este Ziua Comemorării în Azerbaidjan, dedicată militarilor care au murit în timpul celui de-al Doilea Război din Nagorno-Karabah, cunoscut și drept „Războiul Patriotic”. Din acest motiv, întreg weekend de Formula 1 de la Baku a fost devansat cu o zi.

Formula 1 nu a precizat dacă a fost luată în calcul mutarea Marelui Premiu al Azerbaidjanului în alt weekend. Decizia de a muta cursa cu o zi s-a dovedit însă importantă și dintr-un alt punct de vedere. La momentul în care a fost anunțată schimbarea pentru Baku, cursa din Azerbaidjan nu făcea parte dintr-o succesiune de trei Mari Premii disputate în trei weekenduri consecutive.

Situația s-a modificat ulterior. În iulie, Formula 1 a anunțat că Marele Premiu al Bahrainului va avea loc în Malaysia, pe circuitul de la Sepang, pe 4 octombrie, după ce cursa din Bahrain fusese anulată mai devreme în sezon din cauza conflictului din regiune.

Noua cursă de la Sepang a fost introdusă între Azerbaidjan și Singapore. În acest fel, echipele au ajuns să aibă de parcurs un program extrem de aglomerat, cu trei curse consecutive în Asia.

Partea pozitivă pentru echipe este faptul că, deoarece Marele Premiu de la Baku are loc sâmbătă, acest lucru le oferă o zi suplimentară pentru deplasarea spre Malaysia. După cursa din Azerbaidjan, echipele trebuie să parcurgă aproximativ 5.500 de kilometri până la Sepang, unde activitatea oficială începe în vinerea următoare.

Calificările sunt vineri, iar cursa este sâmbătă

Deși o cursă de Formula 1 sâmbăta este neobișnuită pentru fanii europeni, situația nu este fără precedent. Marele Premiu de la Las Vegas se desfășoară sâmbătă seara încă de la revenirea în calendar, în 2023. Din cauza diferenței de fus orar și a orei târzii la care începe cursa în Nevada, pentru mulți telespectatori din alte părți ale lumii aceasta poate fi urmărită însă duminică dimineața.

Și în 2024 au existat două curse disputate sâmbătă: Bahrain și Arabia Saudită. În cazul Arabiei Saudite, cursa a fost devansată pentru a evita suprapunerea cu începutul Ramadanului. Marele Premiu al Bahrainului a fost la rândul său mutat cu o zi mai devreme deoarece regulamentele F1 impun o perioadă minimă între două evenimente.

În acest an, cursa de Formula 1 din Azerbaidjan de la Baku se vede pe Antena 1 sâmbătă, 26 septembrie 2026, în timp ce calificările au loc vineri, 25 septembrie.

Programul Marelui Premiu din Azerbaidjan 2026, de la Baku

Joi, 24 septembrie 2026:

antrenament 1: ora 11.30 - AntenaPlay

antrenament 2: ora 15.00 - AntenaPlay

Vineri, 25 septembrie 2026:

antrenament 3: ora 11.30 - AntenaPlay

calificări: ora 14.45 - Antena 3 și AntenaPlay

Sâmbătă, 26 septembrie 2026: