Parcursul european al clujenilor în acest sezon începe din primul tur preliminar al competiției Europa League, într-un duel tare cu Dinamo Kiev. Universitatea Cluj joacă partida tur în deplasare, iar returul are loc în România.

Dinamo Kiev – Universitatea Cluj se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Din cauza războiului din Ucraina, meciul Dinamo Kiev – Universitatea Cluj din preliminariile Europa League se va disputa în Polonia, la Lublin, pe 9 iulie 2026, de la ora 20.00. Partida va fi transmisă live în țara noastră de două posturi TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Și meciul retur, care va avea loc în România pe 16 iulie 2026, de la ora 20.30, se va vedea pe aceleași posturi de televiziune.

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