Partida vine după un meci tur spectaculos, încheiat la egalitate, scor 2-2. Jocul a oferit emoții intense, cu răsturnări de situație și o atmosferă pe măsura unui duel european. Pentru FCSB, rezultatul reprezintă un pas important, însă miza returului este uriașă: calificarea în fața propriilor suporteri.

La București, atmosfera se anunță una incendiară, iar energia suporterilor roș-albaștri va fi un atu esențial pentru echipă. Meciul FCSB – Aberdeen va fi transmis pe micile ecrane de PRO TV, dar partida se va vedea și online, pe VOYO.

După spectacolul fotbalistic din Scoția, toată atenția se îndreaptă spre București. Iar pe 28 august 2025, de la ora 21.30, la PRO TV și pe VOYO, returul FCSB – Aberdeen promite un duel decisiv, încărcat de emoție, pasiune și intensitate.

