Românii dau pe 6 august 2026 peste finlandezii de la Kups într-o partidă care inițial fusese anunțată că se vede pe VOYO. Însă, la scurt timp cei de la Digi Sport și Prima Sport au anunțat că de fapt ei sunt cei care au cumpărat drepturile TV pentru acest meci.

Astfel, meciul tur dintre Kups și Universitatea Craiova, din Europa League, disputat în Finlanda pe 6 august 2026, de la ora 18.00, se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Kups – Universitatea Craiova se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Universitatea Craiova dă piept cu finlandezii de la Kups după ce a învins-o pe Petrolul Ploiești în Liga 1, scor 4-0, astfel că elevii antrenați de Filipe Coelho ar trebui să se prezinte la partidă cu un moral ridicat.

În cazul în care reușește să treacă de Kups, Universitatea Craiova ar da piept în play-off-ul Europa league cu pierzătoarea dintre armenii de la Ararat Armenia și slovenii de la NK Celje, echipe care momentan joacă în preliminariile Champions League. În meciul tur, armenii au câștigat cu 2-1.

Dacă nu se vor califica mai departe în Europa League, „Leii din Bănie” merg în play-off-ul Conference League, acolo unde vor întâlni echipa pierzătoare dintre Shamrock Rovers (Irlanda) și Egnatia (Albania). Meciul tur a fost câștigat de irlandezi cu scorul de 3-1.