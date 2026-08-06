Șpăgile din industria de armament, anchetate de DNA

Omul de afaceri Marian Voinea și trei directori din industria națională de apărare au fost plasați în arest la domiciliu de Tribunalul București, într-un dosar de corupție instrumentat de DNA. Voinea este acuzat că a dat mită sub formă de comisioane pentru a-și asigura contracte de mentenanță și servicii la Uzina Mecanică București (UMB) și UM Plopeni (filiale ale Romarm).

Potrivit anchetatorilor, Voinea i-a achitat 48.000 de lei directorului general al UMB, Mihai Rafiu, și peste 40.000 de lei conducerii UM Plopeni (unde la percheziții s-au găsit și 500.000 de euro în pungi).

Interceptările ambientale arată că Mihai Rafiu și-a presat angajații UMB să urgenteze plățile către firma SI-Web, deținută de Marian Voinea.

Foto: Cristian Nistor / Agerpres.

Procurorii concluzionează că uzina de stat a fost transformată într-un vehicul financiar ilicit în favoarea lui Marian Voinea, cercetările fiind continuate sub măsura arestului la domiciliu pentru toți inculpații.

Pe lângă Marian Voinea au fost plasați în arest la domiciliu Mihai Rafiu (director general UMB), Tiberiu Alexandru Pîrvu și Liliana Sorescu (directori la UM Plopeni).

Tiberiu Alexandru Pîrvu – director Uzina de Armament Plopeni

Enigmaticul asociat Weber

Denumirea firmei SI-Web, care apare în interceptările DNA, nu vine de la ceva legat de internet, ci de la fondatorul ei, Mircea Mihail Weber. SI-Web SRL a luat ființă în anul 2007 prin divizarea firmei Webboss SRL.

Webboss SRL a fost deschisă în anul 2000 de Mircea Mihail Weber și un anume Ioan Bosco cu activități de „comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule”. După șapte ani, Webboss SRL a fost divizată în două firme: SI-Web SRL, patronată de Weber și Vibbos SRL, a lui Bosco.

Marian Voinea, reținut de DNA alături de trei directori din industria de armament în scandalul mitelor din industria militară, a apărut în firmă abia în anul 2022. Iar din luna iulie a acestui an a devenit asociat unic după ce a schimbat obiectul de activitate în „comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice”.

SI-Web SRL a avut contracte pentru „furnizare de materii prime și materiale” cu Uzina Mecanică Plopeni SA, o filială a Romarm SA.

Uzina Mecanică Plopeni SA. Foto: Facebook / Uzina Mecanică Plopeni SA

Mircea Mihail Weber a mai fondat o firmă, în anul 2007, denumită Bioproduct SRL, pentru „fabricarea altor produse chimice neclasificate în altă parte”. Marian Voinea s-a asociat și în Bioproduct în anul 2018, dar înaintea lui, în 2012, a fost prezentă în firmă Dumitra Voinea, care pe atunci avea același domiciliu cu Marian Voinea. Un an mai târziu, Dumitra Voinea devine asociat unic și orientează firma spre agricultură, apoi, în 2017, în „comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice” și „extracția cărbunelui superior”.

În 2018 apare în firmă și Marian Voinea, care devine asociat unic și, anul trecut, adaugă obiectele de activitate de „comerț cu ridicata al mașinilor-unelte” și „comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice”.

Afaceri cu cărbune

Energomec Transind SRL a fost deschisă în anul 2014 cu „activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile” de un anume Cristian Bivolaru. După doi ani, asociată devine și High-Tech Management SRL, deținută de Robert Cristian Gabriel Popescu, iar Voinea este numit administrator. În același an, Agenția Națională pentru Resurse Minerale aprobă „Licența de concesionare pentru explorare nr. 19.635/2016 privind explorarea resurselor de cărbune din perimetrul Balomir-Uricani, județul Hunedoara, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială Energomec Transind S.R.L., în calitate de concesionar.”

Licența a fost reînnoită și în 2017, an în care asociații firmei erau RO Audio Exim SRL, prin asociat unic Ileana Karina Straton și High-Tech Management SRL.

În 2023, firma este preluată de Energoconstrucția Paroșeni SA, controlată de Laurențiu Drăghici, firmă cu multe contracte publice mai ales în județul Hunedoara, cu Complexul Energetic Valea Jiului.

În ultimii ani, firma a apărut pe lista datornicilor către Primăria Vulcan, ultima dată în luna aprilie cu suma de 91.000 de lei. Acum se ocupă în principal de „extracția cărbunelui superior”, iar anul trecut a avut un profit de 272.619 lei cu un singur angajat.

Marian Voinea a mai fost implicat în afaceri cu persoane care se ocupă de extracția cărbunelui și cu energie. Din anul 2008, el este asociat în Euronet Business Construct SRL, firmă cu activități de intermediere în comerțul cu ridicata. Fondată în 2007 de Laura Mihaela Pencea, Euronet Business Construct a fost preluată în anul 2008 de Marian Voinea, Adrian Constantin (cetățean german implicat în mai multe afaceri legate de energie și de extracția cărbunelui) și cetățeanul german Hans-Jurgen Udo Hubner. Firma se află de ani buni în dizolvare.

Legături cu iz mafiot

În anul 2007, Marian Voinea fondează, alături de genovezii Gaetano DAntona, Vincenzo și Luigi Mamone și Pietro Capalbo, firma Hibernia SRL pentru „eliminarea deșeurilor și apelor uzate; salubritate și activități similare; salubritate, depoluare și activități similare”.



Numele familiei Mamone (în special Vincenzo, Gino și Luigi Mamone) este cunoscut în Italia, unde se ocupă de ani buni de salubritate, gestionarea deșeurilor și construcții. Cu firme abonate la ei la contracte cu statul, familia Mamone a fost subiectul mai multor anchete privind crima organizată și corupția din regiunea Liguria. Încă de la începutul anilor 2000, Direcția de Investigare Antimafia (DIA) a indicat familia Mamone ca fiind afiliată organizației mafiote calabreze ‘Ndrangheta.

Aceștia controlează un imperiu în sectorul bonificărilor industriale (ex. compania Ecoge) și au fost implicați în anchete de corupție, trucare de licitații și facturări false. Potrivit anchetatorilor italieni, familia Mamone este înrudită sau asociată prin interese și afaceri cu alte familii mafiote puternice, cum ar fi Gullace-Raso-Albanese (aliată cu Piromalli), Fotia, Stefanelli și Garcea.

Anchetele jurnalistice au expus faptul că membrii familiei Mamone (Vincenzo, Gino, Luigi tatăl și Luigi fiul) erau membri în loja masonică „Alberto Fortis” (Ritul Scoțian Antic și Acceptat), lojă creată chiar de ei. Mai mult, templul acestei loji funcționa chiar în birourile firmelor Mamone din Genova. Prin intermediul acestei loji, familia Mamone intra în contact direct cu profesioniști, politicieni și, în special, cu conducerea CONFAPI Liguria (Confederația Italiană a Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, una dintre cele mai importante și influente organizații patronale din Italia).

Conform investigațiilor jurnalistice, Pietro Capalbo (unul dintre fondatorii Hibernia SRL din București) era și el membru al lojii masonice „Alberto Fortis” și unul dintre liderii CONFAPI, iar prezența sa în aceeași lojă masonică cu exponenți ai mafiei calabreze demonstrează tocmai conexiunea periculoasă dintre interesele antreprenoriale legale (reprezentate de asociația de afaceri), lojile masonice (ca instrument de relaționare ocultă) și crima organizată (‘Ndrangheta).

În octombrie 2010, printr-un Decret Suveran, Obediența de Rit Scoțian Antic și Acceptat a închis Loja Alberto Fortis din Genova.

În noiembrie 2014, în cadrul unei anchete de amploare a carabinierilor, au fost arestate șapte persoane, printre care și Vincenzo, și fiul său, Luigi Mamone.

Acuzațiile au vizat infracțiuni de corupție, asociere infracțională și trucare de licitații publice. Conform anchetatorilor, familia Mamone cumpăra favorurile și contractele publice (în special de la municipalitatea de salubritate din Genova) prin mită.

În 2019, într-o primă instanță, acuzații au fost condamnați la 4 ani și 6 luni de închisoare. Apoi, anul trecut, parcă inspirându-se de la noi, Curtea Supremă de Casație a Italiei a anulat condamnările și a închis procesul prin prescripția faptelor.

În 2008, italienii și Voinea au pasat Hibernia SRL către o anume Doina Țepoi. Dar firma, care nu a avut activitate, a păstrat sediul social într-un apartament de la o adresă din București unde Marian și Dumitra Voinea își declaraseră la un moment dat domiciliul.

Legături și cu interlopi români

În 2004, Marian Voinea fondează la București, împreună cu basarabeanul născut în Cecenia Vladimir Iarmomedov, Metal Sistem SRL, cu domeniul de activitate „comerț cu ridicata cu metale și minereuri metalice”.

Acum patru ani, Vladimir Iarmomedov zis Volodea, împreună cu doi membri ai Clanului Sportivilor, Adrian Constantin zis Piticu (om de afaceri și fost rugbist) și Simion Șerban, a fost trimis în judecată într-un dosar legat de șantaj, sechestrare de persoane și fapte de corupție. Potrivit DNA, ei l-ar fi amenințat cu moartea pe omul de afaceri Claudiu Cristian Anton, patronul firmei Baumann Activ SRL din Bucureşti, „pentru a renunța la o parte din profitul obținut ca urmare a executării unor lucrări în cadrul unui contract”. Dosarul se află încă pe rolul Secției I Penală a Tribunalului București.

Pe Iarmomedov, devenit cetățean român, l-am mai regăsit în preajma lui Gheorghe Florea, fostul patron al Fulger Bragadiru. În anul 2006, când afacerile acestuia erau aproape de faliment, Florea s-a împrumutat de la Vladimir Iarmomedov cu peste 200.000 de lei. Se cunoaște că Florea este mason și că avea conexiuni în Republica Moldova și Rusia, mai ales cu masoni ruși legați de servicii. Metal Sistem SRL a intrat în dizolvare în anul 2009 și a fost radiată doi ani mai târziu.