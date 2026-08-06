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Rezultatele loto din 6 august 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 49 milioane de lei la Loto 6 din 49, la tragerea din 6 august 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 49 milioane de lei (peste 9,34 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,79 milioane de lei (peste 722.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,22 milioane de lei (peste 614.500 de euro), iar la categoriile a II-a și a III-a reportul este de peste 91.200 de lei pentru fiecare dintre aceste două categorii. La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 561.200 de lei (peste 106.900 de euro).

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 80.400 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 355.800 de lei (peste 67.800 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La extragerea Loto 6/49 din 12 februarie a fost acordat premiul cel mare la categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin platforma amparcat.ro, și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit 28 de lei. Acesta a fost primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat iar marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro). Biletul a fost jucat online, pe site-ul Loteriei Române, iar prețul a fost de 12 lei.













