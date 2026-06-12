Spania devine centrul atenției pentru fanii motorsportului într-o cursă care promite dueluri intense, strategii decisive și momente în care fiecare secundă poate conta.

Recunoscut pentru combinația sa de viraje rapide și sectoare tehnice, circuitul catalan reprezintă un test complet atât pentru piloți, cât și pentru monoposturi. Echipele vor fi nevoite să găsească echilibrul perfect între viteză și gestionarea pneurilor, în timp ce temperaturile ridicate specifice regiunii pot influența decisiv strategiile de cursă.

Cursa se vede pe Antena 1, calificările sunt pe Antena 3

Pe cei 4,6 kilometri de traseu, fiecare detaliu poate face diferența în lupta pentru podium. Marele Premiu de la Barcelona va putea fi urmărit duminică, de la ora 15.45, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Etapa din Barcelona vine după cursa spectaculoasă de la Monaco și promite să aducă un nou capitol important în lupta pentru titlu. Atmosfera din tribune, pasiunea fanilor și provocările oferite de circuit creează cadrul ideal pentru un nou spectacol al vitezei, în care răsturnările de situație nu sunt niciodată excluse.

Toate privirile vor fi îndreptate către liderul campionatului, Kimi Antonelli. Pilotul Mercedes traversează o perioadă excelentă, după ce a obținut la Monaco a cincea victorie a sezonului și își propune să își consolideze poziția în fruntea clasamentului.

Cu toate acestea, rivalii de la Ferrari și McLaren sunt pregătiți să îi conteste supremația pe unul dintre cele mai grele circuite din calendar.

Programul Marelui Premiu din Barcelona 2026

Vineri, 12 iunie 2026:

  • antrenament 1: ora 14.30 – AntenaPLAY
  • antrenament 2: ora 18.00 – AntenaPLAY

Sâmbătă, 13 iunie 2026:

  • antrenament 3: ora 13.30 – AntenaPLAY
  • calificări: ora 16.45 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY

Duminică, 14 iunie 2026:

  • cursa: ora 15.45 – Antena 1 și AntenaPLAY
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