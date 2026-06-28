Valul de căldură extremă a fost urmat de cea mai caldă noapte înregistrată vreodată în țară și a pus o presiune uriașă pe serviciile de urgență. Salvatorii au fost în alertă maximă și au intervenit la foc automat, în timp ce pe șosele și pe rețeaua feroviară s-au înregistrat blocaje majore din cauza temperaturilor ridicate și a furtunilor violente care au izbucnit brusc, relatează publicația germană Tagesspiegel.

Coșmar în rețeaua feroviară germană

Cel mai grav incident s-a produs în regiunea Prignitz, din landul Brandenburg, unde peste 600 de pasageri au rămas blocați ore în șir într-un tren de pasageri al căilor ferate cehe (České dráhy), care circula pe ruta Hamburg – Praga.

În urma unei furtuni violente izbucnite sâmbătă seară, un copac s-a prăbușit peste linia de înaltă tensiune, lăsând întreaga garnitură fără energie electrică.

Consecințele au fost imediate și dramatice. Odată cu pierderea curentului, sistemul de aer condiționat s-a oprit complet, iar ușile automate au rămas blocate, transformând vagoanele într-un adevărat cuptor în care temperatura a urcat rapid spre 40 de grade Celsius.

Pentru a ajunge la pasageri, echipele de intervenție ale pompierilor au fost nevoite să folosească drujbe pentru a îndepărta copacii căzuți pe căile de acces. Pompierii au reușit în cele din urmă să deschidă ușile mecanice și au început triajul de urgență al celor aproximativ 630 de oameni aflați la bord.

Evacuare de urgență și adăpost improvizat într-o sală de sport

Intervenția a fost una contracronometru, prioritari fiind copiii, femeile însărcinate și persoanele în vârstă, care au fost scoase primele din vagoanele încinse. Restul pasagerilor a trebuit să aștepte câteva ore până la sosirea unei locomotive diesel, care a reușit, în jurul orei 23:00, să tracteze trenul defect până în stația Karstädt.

Ajunși în gară, oficialii au constatat că rețeaua era mult prea afectată pentru ca oamenii să își poată continua călătoria în acea noapte. În aceste condiții, forțele de salvare au mobilizat resurse logistice și au amenajat în regim de urgență un adăpost temporar în sala de sport din localitate, unde pasagerii au putut să înnopteze.

Din cauza căldurii extreme din vagoane, trei persoane au suferit probleme circulatorii severe și au necesitat transportul de urgență la spital. În cursul dimineții următoare, aproximativ 500 de pasageri rămași în adăpost au fost preluați de autobuze locale și transportați la gară, de unde au fost îmbarcați în două trenuri de mare viteză (ICE) pentru a-și continua drumul.

Meteorologii anunță până la 42 de grade înainte de răcorire

Deși coșmarul pasagerilor din Brandenburg s-a încheiat, alerta de vreme extremă rămâne în vigoare pentru o parte a Germaniei. Meteorologii avertizează că duminică temperaturile ar putea atinge un nou prag critic, de până la 42 de grade Celsius, în special în regiunea Lausitz, situată în estul țării.

De asemenea, instabilitatea atmosferică accentuată va continua să genereze furtuni extrem de violente, vijelii și căderi de grindină la nivel național. O primă masă de aer mai rece, care va aduce o scădere a temperaturilor și o ușurare pentru populație, este prognozată să intre pe teritoriul Germaniei abia începând de luni.

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