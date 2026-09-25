Cine transmite NHL în România. Cel mai important campionat de hochei pe gheață începe pe 29 septembrie 2026

Peste 1.300 de meciuri din cadrul NHL vor putea fi urmărite în direct în România: de la meciurile din sezonul regulat și cele din playoff până la finala Cupei Stanley. De asemenea, fanii vor putea vedea cele mai importante momente și rezumate a doua zi.

Disney+ și ESPN au anunțat că începând cu sezonul 2026-2027, transmisiunile din cadrul National Hockey League (NHL) vor fi disponibile pentru abonații din România, ca parte din abonamentele existente. Sezonul debutează pe 29 septembrie, cu trei meciuri spectaculoase în transmisiune live pe ESPN (pe Disney+).

Oferta va include anumite meciuri, produse de ESPN în limba engleză, oferind transmisiuni live de înaltă calitate, analize realizate de experți și reportaje detaliate de pe tot parcursul sezonului NHL, atât pentru fanii pasionați, cât și pentru publicul nou care acum descoperă hocheiul.

Lista echipelor din NHL include cele mai mari vedete ale acestui sport și celebrele francize din „Original Six”, printre care Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, New York Rangers, Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs și multe altele.