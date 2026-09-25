O tânără în vârstă de 27 de ani din județul Prahova este cercetată penal pentru șantaj, după ce a încercat să obțină sume importante de bani de la un bărbat în schimbul tăcerii.

Femeia l-a amenințat pe acesta că va transmite soției sale istoricul conversațiilor private pe care cei doi le purtaseră de-a lungul timpului pe rețelele de socializare și aplicațiile de mesagerie.

Cazul a ajuns pe masa anchetatorilor după ce bărbatul supus presiunilor financiare a refuzat să mai cedeze solicitărilor repetate și s-a adresat organelor de urmărire penală. În urma plângerii depuse, polițiștii din cadrul IPJ Argeș au preluat dosarul și au documentat activitatea infracțională a femeii.

Ancheta au stabilit că în data de 20 ianuarie, femeia, care este din comuna prahoveană Puchenii Mari, a constrâns un bărbat pe care l-a cunoscut online, pe o reţea de socializare, să-i dea 1.300 de euro pentru a nu divulga soţiei acestuia conversaţii pe care prahoveanca şi bărbatul le avuseseră online.

După câteva zile, în 24 ianuarie 2026, femeia i-a cerut din nou bani bărbatului. Este vorba despre suma de 2.500 de lei, ameninţându-l că, în caz contrar, îi transmite soţiei acestuia conversaţiile pe care le purtase cu el.