Partida de gală de pe Cluj Arena va fi transmisă în direct pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Meciul de joi reprezintă momentul adevărului pentru trupa antrenată de Cristiano Bergodi. În partida tur, disputată pe teren neutru la Lublin, în Polonia, ardelenii au obținut un rezultat de egalitate extrem de prețios, 0-0, în fața a peste 700 de fani clujeni care au făcut deplasarea.

Acest rezultat le dă speranțe uriașe „studenților”, deși tehnicianul italian și jucătorii săi rămân realiști și acordă în continuare prima șansă la calificare multiplei campioane a Ucrainei.

Un duel de foc cu PAOK Salonic sau drumul spre Conference League

Miza acestei confruntări este una uriașă pentru parcursul european al Universității Cluj. În cazul unei calificări în turul doi preliminar al Europa League, „Șepcile roșii” vor da peste un alt adversar valoros și cunoscut în România: PAOK Salonic din Grecia, fosta echipă pregătită de Răzvan Lucescu.

În cazul unui scenariu negativ în care ucrainenii se vor impune la Cluj, aventura europeană a ardelenilor nu se va opri aici.

Învinsa acestei duble manșe va merge direct în turul doi preliminar din Conference League, unde va da piept cu norvegienii de la SK Brann.

Cum vor arăta echipele

Pentru a contracara valoarea individuală a fotbaliștilor de la Dinamo Kiev, Cristiano Bergodi a pregătit o așezare tactică extrem de riguroasă, mizând pe experiența unor jucători de vestiar și pe pofta de gol a noilor achiziții.

U Cluj: Neofytos – Stanojev, I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Codrea, Pinho – M. Ștefănescu, Bic, Mendy – Aliev.

De cealaltă parte, Dinamo Kiev, sub conducerea tehnicianului Igor Kostiuk, este gata să alinieze cel mai puternic unsprezece disponibil.

Dinamo Kiev: Neșcheret – Kejiora, Bilovar, Mihavko, Dubinchak – Pikalionok, Brajko, Șaparenko – Voloșin, Ponomarenko, Redușko.

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