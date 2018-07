Dar acesta este un prim pas. Făcut cu bucurie, cu cele mai bune intenții și cu o mare deschidere. Mai departe, trebuie consens, trebuie sprijin, trebuie ca toți cei care pot, să pună umărul, să construiască un proiect solid, demn de un etalon al fotbalului românesc. Care fotbal a fost avariat grav de dispute mici, de orgolii nepotrivite, de amestec al competentelor, de scandaluri inutile.

Vreau să fie clar un lucru : Am muncit mult pentru a-mi construi un nume, o carieră. Am stat departe de orice scandal și mereu voi face asta. Scandalurile au adus doar nenorociri în această țară, dacă vrem să ne dezvoltăm, trebuie să facem ce trebuie făcut. Atât. Nu să ne irosim în dispute inutile, contestări, pus bețe în roate. Eu pot să ofer priceperea mea, entuziasmul meu,, dragostea imensă pentru fotbal. Fără tensiuni, fără răutăți, fără interese ascunse, pentru că nu mă caracterizează.

De ce Farul? Tocmai pentru că în copilărie, în adolescență, așa am crescut, cu Farul un punct de referință în fotbalul românesc. Pentru că orașul Constanța a devenit a doua mea casă. Pentru că aici, pe stadionul Farul, am trăit momente extraordinare la echipa națională. Pentru că am iubit să joc aici, am trăit sentimente unice transmise de tribuna plină până la refuz la meciurile României. Pentru că fotbalul nostru are nevoie de un punct de echilibru în această zonă, iar orașul Constanța, județul Constanța, Dobrogea toată, au forța necesară să facă Farul să strălucească și merită să retrăiască momentele de magie pe care le-au trăit părinții, bunicii.

Pentru că timpul trece și cresc copiii care nu au apucat să vadă cu ochii lor un meci al celor despre care le povesteau adulții. Timpul devine un dușman dacă nu acționăm. E momentul să fie redat fotbalului românesc un simbol și să fie luat drept model și de alte orașe mari!”.